اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل فجرسپاسی شیراز اظهار داشت: با اینکه سقوط تیم مس سرچشمه به لیگ دسته اول قطعی شده است اما برای ما بازی مقابل فجرسپاسی و دیدارهای پیش رو هیچ تفاوتی با دیدارهایی که برای بقا می جنگیدیم ندارد.
وی در ادامه افزود: مس سرچشمه با اینکه تیم قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر بوده اما کمتر پیش آمده که در این فصل از حریفان پنج تا، پنج تا گل بخورد. ما به غیر از دو بازی در بیشتر بازیها اگر شکست خوردیم با اختلاف یک گل یا حداکثر 2 گل بوده است. ما در این فصل چهار پیروزی و هفت تساوی داشتهایم که نشان میدهد تیم دست و پابستهای نیستیم.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه خاطرنشان کرد: ما در چهار بازی پیش رو که جزو کارنامه کاریمان در فصل جاری به شمار میرود با هیچ تیمی شوخی نخواهیم داشت و با تمام توان بازی خواهیم کرد. ما به جدول و موقعیت حریفان فکر نمیکنیم و تمام فکر و ذکرمان پیراهن تیم مس سرچشمه و آبروی خودمان است.
"تیمهای مس سرچشمه و فجرسپاسی شیراز جزو تیمهای قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر در میانه نیم فصل این مسابقات بودند اما فجرسپاسی هم اکنون در میانه جدول جاری دارد و مس سرچشمه به لیگ برتر سقوط کرده است".
شرفی در واکنش به طرح این موضوع از سوی خبرنگار مهر و تحلیلش از تفاوت شرایط تیمهای مس سرچشمه و فجرسپاسی در آستانه آغاز هفته سی و یکم لیگ برتر گفت: از نزدیک در جریان نیستم که تیم فجرسپاسی چه کرده است که ما نکردهایم. اما این را میتوانم بگویم که شرایط تیمها با هم فرق میکند. باید ببیند و مقایسه کنید که تیم فجرسپاسی چه بازیکنانی داشته و ما با چه کمبودهایی روبهرو بودیم. تیم فجرسپاسی چقدر در لیگ برتر سابقه داشته و ما برای نخستین بار بود که حضور در لیگ برتر را تجربه میکردیم و ... .
وی ضمن یادآوری اینکه تیم مس سرچشمه در فاصله 15 روز به آغاز مسابقات لیگ برتر بسته شده بود، گفت: نمیخواهم مجددا موضوع سقوط تیم مس سرچشمه را باز کنم و به مسائلی بپردازم که طی 30 هفته اخیر بارها به آن پرداخته شده است.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص آینده کاریاش در این تیم کرمانی گفت: فعلا چهار بازی تا پایان مسابقات لیگ برتر باقی مانده است. بعد از اتمام مسابقات لیگ برتر بهتر میشود در این خصوص اظهارنظر کرد.
شرفی در پاسخ به این پرسش که "آیا تیم مس سرچشمه می تواند مجددا به لیگ برتر بازگردد؟"، گفت: بستگی به یارگیری و تقویت تیم دارد. شاید اگر تیم به مانند فصل جاری بسته شود، امکان صعود دوباره به لیگ برتر نباشد.
تیم فوتبال مس سرچشمه از ساعت 17 فردا شنبه در چارچوب هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف فجرسپاسی شیراز میرود.
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