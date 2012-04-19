2500 بروجردی به مرقد امام (ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد کیانی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام(ره) در فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و 23 سال از ارتحال امام(ره)، این انقلاب همچنان پویا و سر زنده به حرکت خود ادامه می دهد که این حرکت به برکت وجود امام(ره) بوده است.

سرهنگ کیانی با بیان اینکه عامل اصلی انقلاب رویکرد الهی آن بوده است، ادامه داد: امروز نیز این انقلاب با هدایت های رهبر فرزانه انقلاب توطئه های گوناگون و چالش های زیادی را پشت سر گذاشته است.

وی همچنین در رابطه با اعزام کاروان به مرقد امام (ره) ادامه داد: امسال نیز سهم شهرستان بروجرد برای اعزام کاروان به مرقد مطهر امام(ره) 2500 نفر است.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه بروجرد ادامه داد: اعزام کاروانها با همکاری کمیته های دهگانه امنیت، بهداشت و درمان، بازرسی و نظارت، ترابری، پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگی، مخابرات، خواهران، ثبت نام و برنامه ریزی صورت می گیرد.

سرهنگ کیانی یادآور شد: برای اعزام کاروانها به مرقد امام 50 دستگاه اتوبوس نیاز داریم که امیدواریم دستگاههای مختلف ما را در این زمینه یاری کنند.