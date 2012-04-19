احتمال لغو قرارداد گازی چین در پارس جنوبی/ ایران نفت قاچاق نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت توقف صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف اروپایی گفت: در شرایط فعلی به طور رسمی وزارت نفت ایران صادرات نفت به انگلستان و فرانسه را متوقف کرده است و توقف صادرات نفت به پالایشگاههای یونان، اسپانیا و آلمان رسمی نیست.

وزیر نفت با اعلام اینکه به زودی وضعیت صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف اروپایی تعیین تکلیف می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران هیچ گونه کاهش صادرات نفتی ندارد.



این عضو کابینه دولت دهم با تاکید براینکه هم اکنون تعداد مشتریان نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش هم همراه بوده است، اظهار داشت: قراردادهای جدیدی با برخی ازمشتریان جدید نفت ایران امضا شده که درصورت توقف فروش کامل نفت به اروپا صادرات نفت به این کشورها و شرکت های جدید انجام می شود.



این مقام مسئول همچنین درباره فروش نفت نسیه به یونان بیان کرد: صادرات نفت خام ایران به طور رسمی به پالایشگاههای یونان متوقف نشده و یونان در حال پرداخت بخش عمده ای از بدهی های نفتی خود به ایران است.



وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی با وجود افزایش تحریم های بین‌المللی چندین کشور اروپایی هنوز متقاضی خرید نفت خام ایران هستند، یادآور شد: کاهش صادرات نفت ایران تبعاتی را در بازارجهانی انرژی وتامین بلند مدت انرژی کشورهای مختلف ایجاد می کند.



قاسمی با بیان اینکه در چند ماه گذشته به علت افزایش تحریم های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران بهای جهانی نفت 18 درصد افزایش یافت ، تصریح کرد: اگر مذاکرات 1+5 در بغداد مثبت نباشد قطعا در بازار انرژی یک تلاطمی حاصل می‌شود.



تکذیب قاچاق نفت کردستان عراق توسط ایران



قاسمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهار نظر معاون رئیس جمهوری عراق مبنی بر قاچاق نفت کردستان عراق توسط ایران، گفت: قاچاق نفت خام کردستان عراق با نفت کش های جاده پیما امکان پذیر نیست و این موضوع را به شدت تکذیب می کنیم.



وزیر نفت همچنین با اشاره به ارائه برخی اولتیماتوم ها به برخی از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی، تصریح کرد: در شرایط فعلی رکورد ساخت پالایشگاههای گازی توسط پیمانکاران ایرانی پارس جنوبی در سطح صنایع نفت و گاز جهان شکسته شده است.



این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه هم اکنون رکورد ساخت پالایشگاههای گازی که توسط توتال فرانسه و یا هیوندای کره جنوبی 52 ماهه انجام شده توسط پیمانکاران داخلی در مدت 20 ماه عملیاتی شده است.



وی با اعلام اینکه بر اساس توافق با تمامی پیمانکاران پارس جنوبی طرح توسعه تمامی فازهای این میدان مشترک گازی باید ماهانه حدود دو و نیم درصد پیشرفت اجرایی داشته باشد، بیان کرد: به آن دسته از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی اولتیماتوم هایی داده شده است و این شرکت ها باید روند توسعه فازهای جدید پارس جنوبی را تسریع ببخشند.



ماجرای اختلاف گازی ایران و ترکیه



وزیر نفت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاران ترک مبنی بر تحریم صادرات گاز ایران توسط دولت ترکیه تبیین کرد: این اختلاف گازی بین دو کشور ربطی به تحریم ایران ندارد .



وزیر نفت با بیان اینکه ترکیه خواستار تخفیف در خرید گاز طبیعی ایران شده است، اعلام کرد: مذاکرات بین دو کشور ادامه دارد اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.



احتمال توقف کامل صادرات نفت ایران به اروپا



قاسمی افزود: درصورتی که نشست سران 1+5 با ایران دربغداد نتیجه بخش نباشد و تحریم نفت ایران لغو نشود صادرات نفت ایران به کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش تولید نفت عربستان و رشد صادرات نفت این کشور عربی به بازارهای جهانی بیان کرد: قطعا عربستان سعودی نمی تواند تولید حداکثری نفت را در بلندمدت ادامه دهد.



جایگزین نفت ژاپن وجود دارد



قاسمی همچنین درپاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران به پالاشگاههای ژاپن اظهار داشت: هم اکنون ژاپن مطابق با قراردادهای نفتی خود عمل می کند و نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند.



وزیرنفت با یادآوری اینکه اگر ژاپن ازخرید نفت ایران انصراف دهد جایگزینان فروش نفت این کشورآسیایی وجود دارد،اظهار داشت: خارجی ها ممطئن باشند نفت مجانی به هیچ کشوری نمی فروشیم.



این مقام مسئول در مورد حجم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت توضیح داد: سال گذشته با وجود تمامی تحریم ها حدود 30 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده است که پیش بینی می‌شود حجم سرمایه گذاری ها تا پایان سال جاری به 40 میلیارد دلار افزایش یابد.



وی با اشاره به متنوع سازی منابع تامین مالی و اعتباری پروژه های اولویت دار صنعت نفت، تاکید کرد: هم اکنون علاوه بر انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی استفاده ازمنابع داخلی شرکت نفت، بانک مرکزی ومنابع حاصل ازواگذاری سهام برخی از شرکت ها در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.



اولتیماتوم گازی وزیر نفت به چینی ها



وزیر نفت درباره تاخیر چندین ماهه شرکت سی ان پی سی چین بیان کرد: به این شرکت آسیایی برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی یک ماه وقت دادیم و درصورتی که به طور جدی این پروژه گازی اجرایی نشود قرارداد گازی چینی ها در پارس جنوبی لغو می‌شود.



قاسمی با یادآوری اینکه در سال جاری توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی یکی از اولویت های وزارت نفت است، بیان کرد: برای توسعه این صنایع پتروشیمیایی حدود 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است .



این عضو کابینه دولت دهم در پایان با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با مجلس برای افزایش اعتبارات توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی خاطر نشان کرد: قطعا دولت تسهیلات ویژه ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی صنایع تکمیلی پتروشیمی پرداخت می کند.