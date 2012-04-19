افرادی انتخاب شوند که به درد مجلس بخورند/ فهرست جبهه متحد تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه در نشست اعضای جامعه روحانیت مبارز شهرری با اشاره به اهمیت انتخابات دور دوم مجلس نهم افزود: انتخابات این دوره با انتخابات دوره گذشته متفاوت است چرا که دراین دوره مردم باید 25 نفر از نمایندگان را راهی مجلس کنند و به عبارتی باید گفت که انتخابات دور دوم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: همچنین با انتخابات دور دوم در حوزه انتخابیه تهران شاکله مجلس مشخص خواهد شد.

قائم مقام دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: به مجلس می توان به دو شیوه نگاه کرد. اولا افرادی که مجلس به درد آنها می خورد و شیوه دوم افرادی که به درد مجلس می خورند بنابراین باید توجه داشت کسانی را راهی مجلس کرد که به درد مجلس بخورند تا با حضور آنها شاهد کارآمدی مجلس باشیم.

سروری با بیان اینکه تمامی لیست هایی که در انتخابات حضور دارند قابل احترام هستند گفت: لیست 8+7 که موسوم به جبهه متحد اصولگرایان است تلاش کرد فهرست خود را مبتنی بر مطالبات رهبری ومردم شکل دهد. مقام معظم رهبری به جهاد اقتصادی و تولید ملی تاکید کردند و امسال را به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند به همین جهت مجلس قوی می تواند کارآمد باشد و با کارآمدی خود مطالبات رهبری و مردم را دنبال کند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان نظام اسلامی بر مسئله اقتصادی متمرکز شده اند افزود: نامگذاری سال 90 و 91 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی و تولید ملی حائز اهمیت است چرا که دشمنان انقلاب اسلامی با تحریم های متعدد می خواهند ما را تحت فشار قرار دهند اما با این اوصاف ایران اسلامی با حمایت مردمی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری توانسته است از این تحریم ها عبور کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به روحانیون گفت: باید این سئوال مطرح شود که کدامیک از فهرست های موجود در انتخابات مطالبات به حق مردم را دنبال و پیگیری می کنند ما در فهرست 8+7 تلاش کردیم از متخصصین مختلف استفاده کنیم در این فهرست اقتصاددانان، فرهنگیان و چهره های سیاسی حضور دارند.

سروری در پایان سخنانش حضور مردم در 12 اسفند ماه 90 را ستود و افزود: این حضور گسترده و چشمگیر باعث پیروزی دیگری شد که آن پیروزی در مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 بود و امیدواریم در دور دوم اانتخابات نیز شاهد حضور مردم باشیم.

فهرست جبهه متحد اصولگرایان متعلق به جامعتین است

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه بدیلی برای جامعیتن وجود ندارند گفت: فهرست جبهه متحد اصولگرایان متعلق به دو نهاد مقدس جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی یکی دیگر از سخنرانان نشست جامعه روحانیت مبارز شهرستان ری بود.

وی در سخنان کوتاهی افزود: آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در بیانیه مشترکی حمایت خود را از فهرست جبهه متحد اصولگرایان اعلام کردند از این رو این فهرست متعلق به جامعتین است.

حبیبی با اشاره به جایگاه ارزنده جامعتین در انقلاب اسلامی ایران گفت: حقیقتا بدیلی برای جامعتین وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برای ما قابل تصور نبود که این دو بزرگوار (مهدوی کنی و یزدی) سرمایه بزرگ خود را در قضیه انتخابات خرج کنند.

این فعال سیاسی در پایان سخنانش فهرست جبهه متحد اصولگرایانرا فهرستی تخصص محور عنوان کرد و گفت: سعی کردیم در این فهرست از تخصص ها و تجربیات نامزدها استفاده کنیم.