ساز مان ملل خواستار محافظت از آثار ميراث فرهنگي عراق شده است

وي تاكيد كرد: امروزه هزاران اسرائيلي به عراق رخنه كرده اند و به دزديدن آثار باستاني دوره بابليان و آشوريان و انتقال آن به تل آويو اقدام مي كنند كه اين مساله در چارچوب برنامه هدفمند از سوي رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد.



به گفته وي، آثار اسلامي موجود در عراق نيز با برنامه هايي از قبل تدوين شده مورد سرقت و غارت يهوديان قرار مي گيرد .



دربين سارقان وغارتگران آثار باستاني عراق بيش ازصدها يهودي مشاهده شده است كه اين به نقشه صهيونيستي براي غارت تمدن اسلامي اشاره مي كند.



رئيس مركز آثار خطي و غير خطي اسلامي در كويت هشدار داد فاجعه اي بزرگ در زمينه تمدن هاي بشري در حال رخ دادن است زيرا آثار باستاني موجود در هر كشوري معرف تمدن و فرهنگ و مذهب آن كشور است و هيچ كس حق انتقال آن را به كشور و منطقه ديگر ندارد اما متاسفانه اين بحران در عراق در حال رخ دادن است.



وي از تمامي سازمانها وارگان هاي بين المللي درخواست كرد تا ضمن هوشياري در اين قضيه در راستاي توقف اين سرقت هاي آشكار بدست صهيونيست هاي متجاوز با جديت تلاش كنند.



شايان ذكر است شهر تاريخي بابل كه از مراكز قديمي و از نمونه هاي ميراث فرهنگي عراق است پس از سرنگوني صدام هدف هجوم غارتگران اسرائيلي و آمريكايي قرار گرفت و هزاران اثر ارزشمند تاريخي از آنجا به يغما رفت در ماه هاي گذشته منابع خبري بارها از بازديد هاي مستمر و مشكوك باستان شناسان اسرائيلي از اين منطقه خبر داده بودند.



منابع خبري فلسطيني نيز فاش كردند كه اسرائيلي ها تحت نظارت چهار خاخام يهودي كه براي نيروهاي لهستاني مستقر در عراق كار مي كنند عمليات حفاري را در منطقه آثار باستاني بابل آغاز كرده اند.