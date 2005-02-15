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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۱۶

با توجه به غارت بيش از پيش اين آثار در طول جنگ؛

ساز مان ملل خواستار محافظت از آثار ميراث فرهنگي عراق شده است

باابراز نگراني از ادامه غارت ميراث فرهنگي عراق ، كميته باز گشت آثار فرهنگي سازمان ملل خواستار ادامه تلاش پليس بين الملل و سازمانهاي فرهنگي براي جلو گيري از قاچاق غير قانوني ميراث فرهنگي عراق شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازدفتر اطلاع رساني سازمان ملل، كميته بين دولي تقويت بازگشت اموال فرهنگي به كشورهاي مبدا درسيزدهمين نشست خود كه هفته گذشته پايان يافت از كشورهاي عضو يونسكو خواست كه الگوي گواهينامه صادرات اشياء فرهنگي كه از سوي اين سازمان و سازمان جهاني گمرك براي تسهيل بر نظارت بر چنين اشيايي و مهار قاچاق غير قانوني تهيه شده را به تصويب برسانند .

اين كميته كه بيست و دوعضو دارد مسئول جستجوي راهها و ابزارهاي تسهيل مذاكرات دو جانبه براي بازگشت اموال فرهنگي به كشورهاي مبدا و تقويت استرداد چنين اموالي است .

از سوي ديگر، بنابرگزارش اين دفتر اطلاع رساني ، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل از اعلام نتايج انتخابات عراق استقبال كرد .

سخنگوي كوفي عنان دبير كل ساز مان ملل باقرائت بيانيه اي اعلام كرد : اين انتخابات نه تنها بازتابي از دلاوري و اراده مردم عراق است بلكه همچنين نشان دهنده تعهد آنان به روند انتقال سياسي كه در اين كشور در جريان است مي باشد .

شايان ذكر است كه چندي پيش رئيس مركز آثار خطي و غير خطي اسلامي در كويت با اشاره به ربوده شدن بسياري از آثار باستاني اسلامي در عراق پس از سرنگوني صدام تصريح كرد رژيم صهيونيستي بزرگترين سارق آثار و تمدن اسلامي در عراق است.

وي تاكيد كرد: امروزه هزاران اسرائيلي به عراق رخنه كرده اند و به دزديدن آثار باستاني دوره بابليان و آشوريان و انتقال آن به تل آويو اقدام مي كنند كه اين مساله در چارچوب برنامه هدفمند از سوي رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد.

به گفته وي، آثار اسلامي موجود در عراق نيز با برنامه هايي از قبل تدوين شده مورد سرقت و غارت يهوديان قرار مي گيرد .

دربين سارقان وغارتگران آثار باستاني عراق بيش ازصدها يهودي مشاهده شده است كه اين به نقشه صهيونيستي براي غارت تمدن اسلامي اشاره مي كند.

رئيس مركز آثار خطي و غير خطي اسلامي در كويت هشدار داد فاجعه اي بزرگ در زمينه تمدن هاي بشري در حال رخ دادن است زيرا آثار باستاني موجود در هر كشوري معرف تمدن و فرهنگ و مذهب آن كشور است و هيچ كس حق انتقال آن را به كشور و منطقه ديگر ندارد اما متاسفانه اين بحران در عراق در حال رخ دادن است.

وي از تمامي سازمانها وارگان هاي بين المللي درخواست كرد تا ضمن هوشياري در اين قضيه در راستاي توقف اين سرقت هاي آشكار بدست صهيونيست هاي متجاوز با جديت تلاش كنند.

شايان ذكر است شهر تاريخي بابل كه از مراكز قديمي و از نمونه هاي ميراث فرهنگي عراق است پس از سرنگوني صدام هدف هجوم غارتگران اسرائيلي و آمريكايي قرار گرفت و هزاران اثر ارزشمند تاريخي از آنجا به يغما رفت در ماه هاي گذشته منابع خبري بارها از بازديد هاي مستمر و مشكوك باستان شناسان اسرائيلي از اين منطقه خبر داده بودند.

منابع خبري فلسطيني نيز فاش كردند كه اسرائيلي ها تحت نظارت چهار خاخام يهودي كه براي نيروهاي لهستاني مستقر در عراق كار مي كنند عمليات حفاري را در منطقه آثار باستاني بابل آغاز كرده اند.



 

کد مطلب 158115

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