خشم مردمی در بحرین در آستانه برگزاری مسابقات فرمول یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی گزارش دادند: روستاهای اطراف منامه عصر از دیروز تا صبح امروز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم انقلابی بحرین در آستانه برگزاری مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در این کشور بود.

این تظاهرات به دعوت ائتلاف چهارده فوریه بجرین برگزار شد شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سر داده شد که از جمله آنها می توان به مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند و حمد باید ساقط گردد (اشاره به حمد بن عیسی آل خلیفه) اشاره کرد.

شاهدان مذکور بیان کردند: نیروهای رژیم بحرین با گازهای اشک آور و بمب های صوتی به سوی تظاهرات کنندگان یورش بردند.

این شاهدان افزودند: تیم مردمی پزشکی به معالجه مجروحان این تظاهرات در منازل پرداخت زیرا مجروحان از بیم بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به مراکز درمانی نمی روند.

به گفته شاهدانی عینی تظاهرات کنندگان همچنین شعار می دادند مسابقات فرمول یک هرگز و ما آزادی می خواهیم نه برگزاری مسابقات فرمول یک.

این شاهدان بیان کردند: مقامات رژیم دست به بازداشت گسترده در روستاها زده اند و این در واقع تلاشی برای مهار اعتراضها در آستانه برگزاری مسابقات فرمول یک است.

از سوی دیگر "خدیجه الموسوی" همسر "عبدالهادی الخواجه" فعال حقوق بشری بحرینی گفت: "لبیرنی ایکلسون" مالک حقوق تجاری مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی فرمول یک همه رنجهای همسرم را نادیده گرفته است.

وی افزود: ایکلستون 81 ساله با اصرار بر برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در موعد مقررآن در یکشنبه آینده فرصت کمک به جنبش حمایت از دموکراسی و همسرم عبدالهادی الخواجه را از دست داد و دردهای بازداشت شدگان و ملت بحرین را نادیده گرفت.

الموسوی بیان کرد:من از اشخاصی از قبیل ایکلستون که فکر می کند همه از وجود وی در بحرین خوشحال خواهند شد ناراحت هستم. من و خانواده ام خرسند نیستیم.

وی در عین حال بیان کرد: با وجود بهره برداری رژیم بحرین از برگزاری این مسابقات اما به نظر من این مسابقات به مردم بحرین برای دستیابی به حقوق خود کمک می کند.