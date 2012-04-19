به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و ششم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه هفت دیدار از گروه "ب" برگزار شد که طی آن تیم‌های آلومینیوم هرمزگان، کاوه تهران، گل گهر سیرجان و گهرزاگرس دورود مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در روزی که تیم‌های ماشین سازی تبریز و پاس همدان با نتیجه تساوی یک بریک به ترتیب مقابل تربیت یزد و نیروی زمینی تهران متوقف شدند، تیم گهر زاگرس دورود در ورزشگاه تختی اهواز با یک گل از سد استقلال صنعتی جنوب گذشت تا با 42 امتیاز به عنوان تیم دوم جدول رده بندی گروه "ب" مسابقات لیگ دسته اول جواز حضور در مرحله پلی آف رقابت‌ها را بدست آورد.

تنها گل تیم گهرزاگرس دورود که باعث صعود این تیم به مرحله پلی‌آف مسابقات شد را محمدرضا جلالی در دقیقه 4+90 بازی به ثمر رساند. با این گل تیم ماشین سازی تبریز فرصت حضور در مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را از دست داد. بدین ترتیب تیم گهر زاگرس دورود در مرحله پلی‌آف مسابقات به مصاف تیم ایرانجوان بوشهر که در گروه "الف" لیگ دسته اول عنوان نایب قهرمانی را بدست آورده است، می‌رود.

تیم ماشین سازی تبریز تا دقیقه 90 دیدار مقابل تربیت یزد با تک گل دقیقه 17 رسول علیزاده پیش بود اما باگلی که محمدعلی باقری به ثمر رساند از راهیابی به مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول بازماند و با 41 امتیاز رتبه سوم جدول گروه "ب" را به خود اختصاص داد.

امروز همچنین تیم آلومینیوم هرمزگان که پیش از این صعود خود به مسابقات لیگ برتر را قطعی کرده بود با تک گل دقیقه 80 هادی دغاغله از سد نفت مسجد سلیمان گذشت و 52 امتیازی شد.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* کاوه تهران 2 - شهرداری یاسوج صفر

* تربیت یزد یک - ماشین سازی تبریز یک

* نیروی زمینی تهران یک - پاس همدان یک

* آلومینیوم هرمزگان یک - نفت مسجد سلیمان صفر

* استقلال صنعتی خوزستان صفر - گهر زاگرس دورود یک

* برق شیراز یک - گل گهر سیرجان 2

* نساجی مازندران یک - شیرین فراز کرمانشاه یک

جدول رده بندی گروه "ب":

1- آلومینیوم هرمزگان 52 امتیاز (صعود به لیگ برتر)

2- گهرزاگرس دورود 42 امتیاز (صعود به دیدار پلی‌آف)

3- ماشین سازی تبریز 41 امتیاز

4- پاس همدان 39 امتیاز

5- نساجی مازندران 37 امتیاز

6- استقلال صنعتی جنوب 35 امتیاز - تفاضل گل 5+

7- شهرداری یاسوج 35 امتیاز - تفاضل گل 3-

8- گل گهر سیرجان 33 امتیاز

9- نیروی زمینی تهران 32 امتیاز - تفاضل گل 1-

10- شیرین فراز کرمانشاه 32 امتیاز - تفاضل گل 5-

11- نفت مسجد سلیمان 31 امتیاز

12- تربیت یزد 30 امتیاز

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13- کاوه تهران 29 امتیاز (سقوط به دسته دوم)

14- برق شیراز 18 امتیاز (سقوط به دسته دوم)

جدول رده‌بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 50 امتیاز (صعود به لیگ برتر)

2- ایرانجوان بوشهر 48 امتیاز (صعود به دیدار پلی‌آف)

3- شهرداری بندرعباس 38 امتیاز

4- شهرداری اراک 37 امتیاز

5- فولاد یزد 36 امتیاز

6- ابومسلم مشهد 34 امتیاز - تفاضل گل 3+

7- اتکای گرگان 34 امتیاز - تفاضل گل 1+

8- سایپای قائمشهر 33 امتیاز

9- گسترش فولاد 32 امتیاز

10- استیل آذین 28 امتیاز - تفاضل گل 7+

11- پارسه تهران 28 امتیاز - تفاضل گل 9-

12- مس رفسنجان 26 امتیاز - تفاضل گل 6-

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13- صنعت ساری 26 امتیاز - تفاضل گل 15- (سقوط به دسته دوم)

14- پیام مخابرات 25 امتیاز (سقوط به دسته دوم)