87 درصد مصوبات شورای بهداشت پلدختر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پارسا ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته جامعه ایمن و جلسه شورای بهداشت شهرستان پلدختر اظهار داشت: 75 مصوبه در سال گذاشته شورای بهداشت شهرستان داشته که از این تعداد 16 مصوبه اجرایی نشده است.

وی افزود: جلوگیری از فعالیت سیلندر پرکنی های غیر مجاز یکی از مصوبات شورای بهداشت شهرستان بود که تا کنون اجرایی نشده است و هرماه این موضوع تکرار ولی متاسفانه مسئولان توجهی به این موضوع نمی کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر بهسازی بازارچه میوه و سبزی شهرداری پلدختر را از دیگر مصوبات شورای بهداشت برشمرد که هنوز تحقق نیافته است.

وی گفت: در مجموع 87 درصد مصوبات این شورا در سال گذشته اجرایی شده است.

پارسا از احداث کشتارگاه دام در شهر معمولان خبرداد و افزود: نظارت بر فعالیت این کشتارگاه که تازه فعالیت خود را آغاز کرده با شدت و جدیت ادامه دارد.