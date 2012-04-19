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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

حجت الاسلام گلمیرزاده:

برگزاری 300 گفتمان دینی در گیلان/ لزوم جذب جوانان به مسائل مذهبی

برگزاری 300 گفتمان دینی در گیلان/ لزوم جذب جوانان به مسائل مذهبی

رشت - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری 300 گفتمان دینی طی سال گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده با اشاره به اینکه از این تعداد 244 گفتمان دانش آموزی و 56 گفتمان به صورت عمومی و در مساجد بود، افزود: پارسال 238 گفتمان به صورت همایشی و 62 گفتمان نیز بصورت کارگاهی برگزار شده است.

وی اظهارداشت: گفتمانهای دینی با هدف تشریح احکام اسلام، تقویت بنیه‌ دینی جوانان و رفع شبهات فکری در استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اهداف برگزاری گفتمان دینی گفت: ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسشهای مخاطبان، تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی مخاطبان به واسطه زدودن زنگار شبهات به روش چهره به چهره، بستر‌سازی مناسب برای ایجاد تعامل میان جوانان و نوجوانان، اساتید حوزه و دانشگاه، تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان و ایجاد بینش و توانایی تحلیل در رویدادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجمات فرهنگی از اهداف مهم برگزاری این گفتمانست.

وی در ادامه ضمن تشریح موضوعات گفتمانها یادآورشد: تشریح اهمیت نماز، تبیین فلسفه احکام اسلام، مقایسه احکام دین اسلام با سایر ادیان، عرفانهای نوظهور، روابط اجتماعی، حجاب و عفاف، فرهنگ انتظار و مهدویت، وظیفه شیعیان در عصر غیبت، ویژگیهای دوران جوانی و فضایل اخلاقی از موضوعات مورد بحث در گفتمانهای دینی بوده است.

کد مطلب 1581178

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