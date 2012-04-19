برگزاری 300 گفتمان دینی در گیلان/ لزوم جذب جوانان به مسائل مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده با اشاره به اینکه از این تعداد 244 گفتمان دانش آموزی و 56 گفتمان به صورت عمومی و در مساجد بود، افزود: پارسال 238 گفتمان به صورت همایشی و 62 گفتمان نیز بصورت کارگاهی برگزار شده است.

وی اظهارداشت: گفتمانهای دینی با هدف تشریح احکام اسلام، تقویت بنیه‌ دینی جوانان و رفع شبهات فکری در استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اهداف برگزاری گفتمان دینی گفت: ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسشهای مخاطبان، تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی مخاطبان به واسطه زدودن زنگار شبهات به روش چهره به چهره، بستر‌سازی مناسب برای ایجاد تعامل میان جوانان و نوجوانان، اساتید حوزه و دانشگاه، تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان و ایجاد بینش و توانایی تحلیل در رویدادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجمات فرهنگی از اهداف مهم برگزاری این گفتمانست.

وی در ادامه ضمن تشریح موضوعات گفتمانها یادآورشد: تشریح اهمیت نماز، تبیین فلسفه احکام اسلام، مقایسه احکام دین اسلام با سایر ادیان، عرفانهای نوظهور، روابط اجتماعی، حجاب و عفاف، فرهنگ انتظار و مهدویت، وظیفه شیعیان در عصر غیبت، ویژگیهای دوران جوانی و فضایل اخلاقی از موضوعات مورد بحث در گفتمانهای دینی بوده است.