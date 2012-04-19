توجه مسئولان به ورزشکاران مازنی مناسب است

مهدی طلوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور موفق و مقتدرانه در المپیک در گرو فراهم شدن شرایطی بوده که امیدواریم مسئولان ورزش مازندران، نسبت به ایجاد آن اقدام کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه تاکنون وعده های مالی مسئولان عملی نشده که این شرایط می تواند انگیزه انجام تمرینات فشرده و سخت تر را برای مسابقات المپیک لندن کاهش دهد.

ملی پوش رشته مشتی زنی ایران افزود: شرایط پیش روی قهرمانان استان، تاثیر فراوانی بر انگیزه ورزشکاران جوان مازندران دارد که نباید با بی توجهی به ورزشکاران ملی پوش، جوانان را نسبت به آینده ورزش حرفه ای بیمناک کرد.

طلوتی از آغاز تمرینات شخصی از هفته آینده خبر داد و گفت: با وجود آسیب دیدگی از ناحیه دست راست، تمرینات خود را آغاز خواهم کرد و با توجه به برنامه ریزی انجام شده، همزمان با آغاز رقابتهای المپیک به دوران اوج بدنی و فیزیکی خواهم رسید.

وی گفت: از رسیدن به عنوان در مسابقات المپیک ناامید نیستم و تلاش خواهم کرد با درخشش در این رقابتها، اولین مدال رشته بوکس ایران در المپیک را کسب کنم.