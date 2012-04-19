بابل آماده برگزاری جشنواره ملی فیلمهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عسگری عصر پنجشنبه در دیدار اعضای جشنواره فیلم های صنعتی با اعضای شورای شهر و شهردار بابل، افزود: شورا و شهرداری بابل با همکاری دانشگاههای صنعتی و بخش خصوصی شهرستان، آماده برگزاری جشنواره ملی فیلم صنعتی در بابل هستند.

وی افزود: جشنواره باید به صورت تخصصی و با کیفیت خوب برای مخاطبان خاص خود برنامه ریزی مدونی را داشته باشد و شهرداری آماده همکاری با این جشنواره است.

اسکندر مسافری، رئیس کمیسیون طرح ریزی شورای اسلامی شهر بابل، به ظرفیتهای موجود شهرستان در بخش راه، صنعت و ساختمان اشاره کرد و گفت: وجود دانشگاههای متعدد صنعتی در بابل، وجود افراد تحصیل کرده بالا در این حوزه می طلبد که شهرستان بابل میزبان جشنواره فیلمهای صنعتی باشد تا آخرین تحولات بخش راه و ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیف الله علی نیا، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر بابل بیان داشت: برگزاری جشنواره نباید رفع تکلیفی باشد بلکه توانمندیها و نیازمندی های مازندران در این جشنواره ها مورد توجه واقع شود.

عسکر جانعلی زاده، رئیس دانشگاه صنعتی بابل با اشاره به عنوان سال 91 به سال حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی اظهار داشت: این جشنواره فرصتی برای تحقق عملی این شعار در بخش راه، ساختمان و صنعت است.

وی بیان داشت: شورای اسلامی شهرو شهرداری بابل با مشارکت دانشگاهها و مجامع مرتبط با بخش صنعت، راه و ساختمان آمادگی برگزاری این جشنواره را در شهرستان بابل دارند.