نحوه ابلاغ اوراق قضایی در دادگستری قزوین ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور مسئولان قضایی در دادگستری قزوین کیفیت ابلاغ اوراق قضایی بررسی شد.



در جلسه بررسی کیفیت ابلاغ اوراق قضایی که با حضور رئیس دادگستری شهرستان، رئیس واحد خدمات قضایی و رئیس زندان مرکزی قزوین برگزار شد احسان مظفری گفت: تسریع در روند ابلاغ اوراق قضایی با توجه به مکانیزه شدن بخشی از سیستم های اداری ممکن شده و باید توسعه یابد.



وی افزود: رعایت برخی نکات وهمچنین دقت بیشتر در میسر ابلاغ اوراق قضایی میتواند ضمن جلوگیری از برخی مشکلات احتمالی به تسریع درروند کار قضایی هم منجر شود.



مظفری رفع بخشی ازموانع را به نهادهای خارج ازدستگاه قضایی مرتبط دانست و اظهارداشت: با برگزاری جلساتی با فرمانداری و شهرداری بخش عمده ای ازاین موانع رفع شده اما با دقت بیشتر می توانیم موانعی را هم که به دستگاه قضایی مرتبط است به حداقل رسانده و شاهد تسریع در روند ابلاغ اوراق قضایی و ارتقاء سطح کیفی این موضوع باشیم.



این قاضی دادگستری از کیفیت عملکرد مدیران دفاتردادگاههای عمومی و انقلاب قزوین در امر ابلاغ اوراق قضایی ابراز رضایت کرد و خواستار افزایش بازدیدهای دوره ای از زندان مرکزی قزوین توسط مدیران دفاتر قضایی شد که مورد استقبال قرارگرفت.