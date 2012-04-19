به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای شورای مرکزی و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه مسلمان باید اسلامی فکر کند و اسلامی مهندسی کند، افزود: پیامبر اکرم(ص) در هنگام دفن مرده ای حضور داشتند و به کسی که قبر را آماده می کرد تذکر دادند تا قبر را اصولی و مستحکم بکند که این نشان دهنده تاکید اسلام بر انجام کارهای اصولی است.



وی با بیان اینکه در نظام مهندسی همانند نظام آفرینش همه چیز باید در جای خود قرار گیرد اظهار داشت: نظام هستی به قدری دقیق و حساب شده است که اگر کسی بتواند این دنیا را به خوبی بشناسد خود می تواند مهندس باشد اما اگر کسی انگیزه و تفکرش عالمانه نباشد فکرش اسلامی نیست.



استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: در این دنیا اعمال نیک و بد هیچ گاه از بین نمی‌رود و هر کسی اگر خلافی انجام دهد حساب و کتاب دارد و انسان همواره در حال آباد کردن و یا ویرانی زندگی ابدی خود است.



ایران اسلامی دارای استعداد های فروانی است



وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران اسلامی دارای استعدادهای فروانی است، به نقل خاطره ای پرداخت و گفت: در 60 سال گذشته چاه نفتی در اتوبان قم - تهران فوران کرده بود که بر اثر آن همه جاده را قیر فراگرفته بود و آتش زبانه می کشید.



آیت الله جوادی ادامه داد: در آن زمان یک مهندس در کشور پیدا نشد که بتواند این چاه نفت را خاموش کند و دولت وقت مجبور شد تا از کشورهای دیگر متخصصانی را برای مهار آن به ایران بیاورد.



وی اضافه کرد: در طول سالهای هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم که دشمن با حملات خود چاه های نفت ما را بمباران کرده بود که به همت مهندسان ایرانی این چاه های نفت مهار شد و این نشاندهنده توانایی های ایرانیان است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه ایرانیان در دنیا جایگاه ممتازی دارند افزود: مهندسان نیز از نخبگان جامعه به حساب می روند که باید تلاش کنند تا خانه های محکمی برای فراهم آوردن آرامش روحی و جسمی جامعه فراهم کنند.

