تربیت جامعه بر اساس تعالیم الهی بسترساز تحقق عدالت اجتماعی است

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مهمترین راهکارها برای تحقق جامعه آرمانی، تربیت دینی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان است.

وی اظهارداشت: گرایشات مذهبی، معنویت گرایی، کمال گرایی و خدا گرایی از ابعاد فطری روح انسانی است و نقش اساسی تربیت، شکوفا ساختن همه استعدادهای فطری انسان از قبیل استعداد دینی و ارضای این تمایل فطری و رفتار سازی بر اساس تعالیم دینی است.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: ایفای وظیفه به موقع مربیان اعم از پدر، مادر، معلم، استاد و دیگر عوامل اثر گذار می تواند نقش اساسی و تعیین کننده در تربیت دینی جامعه داشته باشد.

وی ادامه داد: دانستن راهکارهای تربیتی برای تامین این اهداف امری اجتناب ناپذیر است و در دو حوزه نظری و عملی باید ارائه شود.

عادلی گفت: بهترین زمان برای تربیت دینی، مقطع نوجوانی و جوانی است از این جهت که سرزمین دل انسان در این مقطع بیش از هر زمانی برای پذیرش بذر تربیت دینی آماده است و موجب ماندگاری اثر آن می شود و نقش خانواده و نظام تعلیم و تربیت برای ایفای این وظیفه در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی همچنین بر لزوم نهادینه ساختن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و افزود: اجرای این فریضه و فراگیر ساختن آن، باعث می شود که عرصه حضور" معروف " وسیع تر و " منکر" تنگ تر شود.

مدیرکل اوقاف گیلان یادآورشد: یکی از آثار مهم اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر این است که ابهت جرم و مجازات آن حفظ و حال آنکه تعطیل شدن این فریضه ابهت جرم و مجازات آن را به تدریج تنزل می دهد.