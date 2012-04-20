شوراهای اسلامی در کشور هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده اند

به گزارش خبرنگار مهر، صباح محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار اعضای شورای اسلامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در این استان افزود: شوراهای اسلامی بر خلاف قانون اساسی کشور با موانع قانونی، اجرایی و مقاومت از سوی برخی سازمان ‌ها و دستگاه‌ های اجرایی مواجه هستند.

وی در ادامه به گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شوراها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه با گذشت این زمان هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش‌ نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است.

رئیس شورای اسلامی کردستان ادامه داد: بررسی سه دوره فعالیت شوراها نشان می ‌دهد این نهاد مردمی هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است و از حمایت ‌های دیگر نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در امور شهرها و روستاها بی ‌بهره است و وضعیت فعلی شوراها با آنچه در قانون اساسی آمده فاصله معنا داری دارد.

محمدی یادآور شد: در قانون اساسی به طور مستقیم مشارکت مردم و شوراهای محلی و به طور غیرمستقیم نظام شورایی مورد تاکید قرار گرفته است و با شکل گیری شوراها زمینه ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌ های مدیریتی شهرها و روستاها فراهم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و چالش‌ های عمده موجود در شوراها اشاره کرد و گفت: کم ‌تجربگی این نهاد به دلیل نوپا بودن، سیاسی کاری و سیاست زدگی بعضی از اعضای شوراهای اسلامی و دو دستگی در شوراها و عدم وجود فرهنگ شورایی از جمله مشکلات پیش‌ روی شوراهای اسلامی است.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان بهبود و ساماندهی مدیریت در شهرها، روستاها و ارتقا شاخص‌ های عمرانی در حوزه عمران شهری و انتقال مدیریت از دولت به مردم را از مهمترین کارکردهای شورا از زمان تاسیس تاکنون عنوان کرد.

محمدی در پایان افزود: اجرای سیاست عدم تمرکز، سرعت بخشیدن به جریان کارها و امور مردم، رفع تبعیض، هدایت، رهبری و نظارت امور محلی و منطقه ‌ای، نیروسازی و رشد استعدادهای مردمی از دیگر کارکردهای مهم شوراهای اسلامی است.