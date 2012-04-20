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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۵۴

ایران نژاد:

استان البرز از کمبود مراکز درمانی و پزشکی زجر می کشد

استان البرز از کمبود مراکز درمانی و پزشکی زجر می کشد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: استان البرز از کمبود مراکز درمانی و پزشکی زجر می کشد.

مهدی ایران نژاد بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان البرز از کمبود مراکز درمانی و پزشکی زجر می کشد.

وی ادامه داد: تمام تلاش و کوشش ها این است که شهروندان استان البرز برای رفع نیاز درمان خود به بیمارستان های تهران مراجعه نکنند و وقت، هزینه و ترافیک را متحمل نشوند.

وی افزود: تلاش می شود تا پایان سال 91 دو بیمارستان در فردیس و کرج که یکی از بیمارستان ها جنرال است به بهره برداری برسد.

فرماندار کرج گفت: تجهیزات این چشم پزشکی با تجهیزات چشم پزشکی اروپا مطابقت می کند و در دیزاین و طراحی این مرکز فراتر از درمان و بیماری نگاه شده است و همچون هتلی ساخته شده است تا بیمار استرس و زجر نکشند.

ایران نژاد ادامه داد: زمین این مجموعه از شهرداری گرفته شده است و با هزینه شخصی ساخته شده است که اولین پروژه درمانی چشم پزشکی استان البرز است.

وی اظهار داشت: امیدوارم طی دو سال آینده مشکلات و محرومیت استان البرز در حوزه بهداشت و درمان حل شود.

کد مطلب 1581252

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