مهدی ایران نژاد بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان البرز از کمبود مراکز درمانی و پزشکی زجر می کشد.



وی ادامه داد: تمام تلاش و کوشش ها این است که شهروندان استان البرز برای رفع نیاز درمان خود به بیمارستان های تهران مراجعه نکنند و وقت، هزینه و ترافیک را متحمل نشوند.



وی افزود: تلاش می شود تا پایان سال 91 دو بیمارستان در فردیس و کرج که یکی از بیمارستان ها جنرال است به بهره برداری برسد.



فرماندار کرج گفت: تجهیزات این چشم پزشکی با تجهیزات چشم پزشکی اروپا مطابقت می کند و در دیزاین و طراحی این مرکز فراتر از درمان و بیماری نگاه شده است و همچون هتلی ساخته شده است تا بیمار استرس و زجر نکشند.



ایران نژاد ادامه داد: زمین این مجموعه از شهرداری گرفته شده است و با هزینه شخصی ساخته شده است که اولین پروژه درمانی چشم پزشکی استان البرز است.



وی اظهار داشت: امیدوارم طی دو سال آینده مشکلات و محرومیت استان البرز در حوزه بهداشت و درمان حل شود.