  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۰۰

نیکزاد مطرح کرد:

اتمام راهها زمینه ساز توسعه کهگیلویه و بویراحمد/ فقیر نیستیم

اتمام راهها زمینه ساز توسعه کهگیلویه و بویراحمد/ فقیر نیستیم

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اتمام محورهای ارتباطی در دست احداث در این استان زمینه توسعه این استان در بخشهای مختلف را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد امروز پنجشنبه میزبان برادر خود علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی بود تا در نشست شورای مسکن و حمل و نقل مشکلات پرو‍ژه های مربوطه را در استان بررسی و رفع کنند.

کهگیلویه و بویراحمد استان فقیری نیست

اکبر نیکزاد در این نشست که عصر پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد استان فقیری نیست و دارای منابع خدادادی و ظرفیتهای بالایی برای توسعه است.

استاندار گفت: این استان با یک درصد جمعیت و مساحت کشور، از موقعیت استراتژیکی ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی بیان کرد: این استان در بین پنج استان کشور قرار دارد و موقعیت آن در بین این استانها به شکلی است که ارتباط این استانها را به هم نزدیکتر می کند.

نیکزاد افزود: محور پاتاوه به دهدشت حدود 250 کیلومتر فاصله بین بندر امام تا اصفهان را کاهش می دهد و 400روستا و هشت بخش را از بن بست خارج می کند.

تکمیل راهها موجب رشد گردشگری استان می شود

وی بیان داشت: همچنین محور بابامیدان به یاسوج هم 200 کیلومتر از فاصله بنادر جنوبی به مرکز کشور می کاهد.

نیکزاد گفت: این محور از ترافیک بالایی برخوردار است و در صورت چهار بانده شدن می تواند باعث تسهیل در تردد مردم و رشد گردشگری در استان شود.

وی عنوان کرد: محور باغچه به سرفاریاب هم باعث تسهیل در تردد مردم این مناطق می شود و بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری این مناطق ایجاد می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه یاسوج به پایتخت طبیعت ایران مشهور است، گفت: چهار بانده کردن جاده یاسوج به شیراز هم به رشد گردشگری در این استان کمک زیادی می کند.

وی افزود: برای چهار بانده کردن این محور مهم به 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کمبود تخت بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد

نیکزاد در خصوص مسکن مهر استان هم گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و اکثر پروژه ها تا چندماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین کمبود تخت بیمارستانی را یکی از مشکلات این استان عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد که بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

استاندار همچنین گفت: اتمام پروژه های راه و مسکن در این استان زمینه را برای شکوفا شدن سایر بخشها ایجاد می کند.

کد مطلب 1581264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه