اتمام راهها زمینه ساز توسعه کهگیلویه و بویراحمد/ فقیر نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد امروز پنجشنبه میزبان برادر خود علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی بود تا در نشست شورای مسکن و حمل و نقل مشکلات پرو‍ژه های مربوطه را در استان بررسی و رفع کنند.

کهگیلویه و بویراحمد استان فقیری نیست

اکبر نیکزاد در این نشست که عصر پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد استان فقیری نیست و دارای منابع خدادادی و ظرفیتهای بالایی برای توسعه است.

استاندار گفت: این استان با یک درصد جمعیت و مساحت کشور، از موقعیت استراتژیکی ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی بیان کرد: این استان در بین پنج استان کشور قرار دارد و موقعیت آن در بین این استانها به شکلی است که ارتباط این استانها را به هم نزدیکتر می کند.

نیکزاد افزود: محور پاتاوه به دهدشت حدود 250 کیلومتر فاصله بین بندر امام تا اصفهان را کاهش می دهد و 400روستا و هشت بخش را از بن بست خارج می کند.

تکمیل راهها موجب رشد گردشگری استان می شود

وی بیان داشت: همچنین محور بابامیدان به یاسوج هم 200 کیلومتر از فاصله بنادر جنوبی به مرکز کشور می کاهد.

نیکزاد گفت: این محور از ترافیک بالایی برخوردار است و در صورت چهار بانده شدن می تواند باعث تسهیل در تردد مردم و رشد گردشگری در استان شود.

وی عنوان کرد: محور باغچه به سرفاریاب هم باعث تسهیل در تردد مردم این مناطق می شود و بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری این مناطق ایجاد می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه یاسوج به پایتخت طبیعت ایران مشهور است، گفت: چهار بانده کردن جاده یاسوج به شیراز هم به رشد گردشگری در این استان کمک زیادی می کند.

وی افزود: برای چهار بانده کردن این محور مهم به 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کمبود تخت بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد

نیکزاد در خصوص مسکن مهر استان هم گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و اکثر پروژه ها تا چندماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین کمبود تخت بیمارستانی را یکی از مشکلات این استان عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد که بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

استاندار همچنین گفت: اتمام پروژه های راه و مسکن در این استان زمینه را برای شکوفا شدن سایر بخشها ایجاد می کند.