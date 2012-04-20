توجه بیشتر به حجاب و مسائل فرهنگی در محتوای آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی عصر پنجشنبه در همایش مربیان حلقه‌های صالحین بسیج دانش آموزی و فرهنگیان که در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در حلقه‌های صالحین گفت: حلقه‌های صالحین جایی برای تربیت نیروهای مخلص، بسیجی و ولایی است، حلقه‌های صالحین باید کادرسازی برای انقلاب باشد.



وی افزود: ولایت فقیه بزرگترین ثروت و سرمایه ملت ماست که باید فرمایشات و فکر و اندیشه ایشان در سطح جامعه جریان یابد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه کار در بسیج یعنی کار دواطلبانه و عاشقانه اظهار داشت: معتقدم فرهنگیان بسیجی نقش اساسی در تربیت وکادر سازی برای انقلاب دارند.



نقدی با اشاره به همکاری گسترده بسیج و آموزش و پرورش، گفت: این همکاری گسترده در زمینه اعزام 900 هزار دانش آموز دختر و پسر به سرزمین های نور قابل درک ومشاهده بود و بنده از همه بویژه وزیر و معاونین وزارت آموزش و پرورش کمال تشکر را دارم.



وی با بیان اینکه بعضی از کاستی های جامعه به مانند حجاب به محتوای آموزشی باز می گردد، اظهار داشت: باید تلاش شود، در بحث محتوای آموزشی به مسائل فرهنگی و مقوله حجاب بیشتر پرداخته شود.



بازار ناموس اقتصاد است



نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال و با انتقاد از وضعیت بازار نسبت به وجود کالاهای خارجی و مصرف آن در داخل گفت: بازار ناموس اقتصاد است و نباید آن را در اختیار اجنبی ها قرار داد.



وی با بیان اینکه دنیا ملت ما را ملتی مبارز در برابر استکبار می‌داند، گفت: این ملت با چنین ویژگی‌هایی در زمینه اداره کشور دچار مشکل است و نمی تواند الگو برای دیگر کشورها باشد، زیرا که معتقد هستم در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری که از سال‌های گذشته با تعیین شعار سال مسیر را به همگان نشان می دادند، آنگونه که باید حرکت نشده است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال باید کالاهای داخلی در سطح جامعه تبلیغ شود، اظهار داشت: ملت ایران اگر بخواهد در اداره کشور الگویی برای دیگران باشد و با قاطعیت تمام در برابر جهان بایستند باید به تولید ملی حتی کوچکترین چیز روی آورد و تولیدات داخلی خود را مصرف کند و این رمز موفقیت ایران اسلامی است.



وی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در زمینه علم و دستیابی به آن گفت: ملتی که زمانی اکثریش بی سواد مطلق بودند امروز جزو 17کشور در دستیابی به علوم است و رتبه نخست در سرعت دستیابی به علم را از آن خود کرده است.



سردار نقدی با بیان اینکه در سال گذشته دشمنان توطئه های فراواری را به کار بستند تا این ملت را از حضور در پای صندوق های رای منصرف نمایند، اظهار داشت: قطعنامه علیه ایران، فراخواندن سفرای خود، التهاب فراوان در بازار سکه و ارز، همه و همه از جمله این توطئه ها بود که ملت ایران اسلامی با حضور 65 درصدی خود در پای صندوق های رای این توطئه ها را خنثی کرد.



وی افزود: امروز گزینه های روز میز به زیر میز رفته است و خودشان معترف بر این هستند که اظهار نظر جنگ با ایران به اقتصاد جهانی بویژه اقتصاد خودشان لطمه وارد خواهد کرد.



سردار مهدی مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در ابتدای این همایش ضمن خیرمقدم، تشکیل حلقه‌های صالحین در سطح بسیج را از مهمترین اقدامات سپاه علی بن ابی طالب(ع) در دو سال گذشته عنوان کرد.



مختاران رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان قم نیز در این مراسم گزارشی از اقدامات این سازمان در سال گذشته ارائه کرد.



گفتنی است در این همایش تعدادی از سرگروه‌های حلقه‌های صالحین حوزه‌های مقاومت بسیج دانش آموزی و کانون‌های بسیج فرهنگیان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.