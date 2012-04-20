کشتی گیر خراسان شمالی موفق به عضویت در تیم ملی اعزامی به مسابقات بین المللی شد

مهدی نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رضا رحمانی کشتی گیر وزن 46 کیلوگرم در مسابقات انتخابی تیم ملی، ضمن کسب مدال برنز این رقابتها موفق به عضویت در تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران شد.
وی افزود: نماینده خراسان شمالی به همراه سایر ملی پوشان کشتی فرنگی نوجوانان ایران به سرمربیگری رشید محمدزاده، خردادماه سال جاری در مسابقات کشتی بینالمللی روز جهانی کودک که به میزبانی تبریز برگزار میشود شرکت میکند.
نامور ادامه داد: در این مسابقات کشتیگیران داخلی و خارجی از کشورهای صاحب سبک دنیا شرکت کرده و برای کشتی گیران داخلی نیز حکم انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابتهای آسیایی را خواهد داشت.
وی گفت: در این مسابقات کشتی گیران در اوزان 42 کیلوگرم، 43 کیلو، 50 کیلو، 54 کیلو، 58 کیلو، 63 کیلو، 69 کیلو، 76 کیلو، 85 کیلو و 100 کیلوگرم رقابت خواهند کرد.
مهدی نامور تصریح کرد: این رقابتها در دو بخش آزاد و فرنگی و در محل سالن 6 هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.
یادآور میشود بر اساس تقویم فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) رقابتهای بین المللی کشتی تبریز به مناسبت روز جهانی کودک در استایل LL GR و در تاریخ 25 تا 27 ماه مه سال 2012 میلادی مصادف با 5 الی 7 خردادماه سال 1391 هجری شمسی برگزار میشود.
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