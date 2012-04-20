به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در آستانه فرا رسیدن اول اردیبهشت سالروز بزرگداشت سعدی شیرازی نرم افزار "کلیات سعدی" ویژه تلفن همراه برای نخستین بار در مرکز نور تولید شد.



مدیر پروژه "کلیات سعدی" با اعلام این خبر افزود: این برنامه با هدف پاسخ گوئی به درخواست‌های مکرر کاربران مرکز نور و پاسداشت خدمات و آثار این شاعر نام آشنای ایرانی انجام گرفته است.



رونمایی از نرم افزار کلیات سعدی در نمایشگاه امسال کتاب تهران



حجت الاسلام عبدالحمید مرتضوی منش ادامه داد: این نرم افزار به منظور ارائه متن کلیات سعدی مشتمل بر گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رسایل تولید و برای اولین بار در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی خواهد شد.



وی با اشاره به قابلیت‌های این برنامه اظهار داشت: ارائه متن کامل کلیات برنامه در 9 بخش اصلی گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رسائل، جستجو، نگارخانه، نشانه ها و درباره سعدی همراه با صوت استاد نوری، ارائه فهرست سه سطحی کتاب گلستان و بوستان و امکان استفاده از پاورقی و ... از قابلیت‌های این برنامه موبایلی است.



این محقق و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: این برنامه با پنج نسخه از نسخه‌هایی که از کلیات سعدی با تصحیح آقای محمد علی فروغی به چاپ رسیده است بررسی، تحقیق، تطبیق و در نهایت مورد استفاده قرار گرفته است.



امسال 2 کتابخانه عمومی استاندارد در قم افتتاح می شود



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم از افتتاح 2 باب کتابخانه عمومی استاندارد تا پایان سال جاری در قم خبر داد.



علی فریدونی با علام این خبر افزود: در حال حاضر کتابخانه عمومی شهدای نوبهار در زمینی به مساحت 2470 متر مربع در حال ساخت است که از نظر فیزیکی40 درصد رشد داشته است.



وی ادامه داد: کتابخانه عمومی شهرک فاطمیه نیز در مساحت1750 مترمربع در سه طبقه بنا شده که رشد فیزیکی آن 50 درصد است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم در ادامه با اشاره به رشد فضاهای کتابخانه ای در سال 90 اظهار داشت: در سال گذشته تعداد کتابخانه با رشد 6/3 درصدی از 55 باب به 57 کتابخانه افزایش یافت.



رشد 17 درصدی اعضای کتابخانه ها در سال 90



وی افزود: در سال 89 تعداد اعضای کتابخانه ها 41 هزار و 86 نفر بود که این تعداد با رشد 17درصدی در سال 90 به 48 هزار و 95 نفر ارتقا یافت.



فریدونی یادآور شد: مراجعان کتابخانه های عمومی در همه گروه های سنی شامل کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بوده و کتابخانه ها آماده پاسخگوئی به نیاز های مطالعاتی همه اقشار جامعه هستند.



وی افزایش تعداد کتاب های موجود در کتابخانه ها را یکی از عوامل موثر در ارتقای سطح کتابخوانی در استان برشمرد و اظهار داشت: در سال 89 تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی 659 هزار و 596 نسخه کتاب بوده است که با رشد 12 درصدی در سال 90 به تعداد 740 هزار و 344 نسخه کتاب افزایش یافته که تاثیر به سزائی در توسعه کتابخوانی دارد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم افزود: کتابخانه های عمومی در سال 88 دارای زیربنای 28 هزار و 251 مترمربع بوده که در سال 90 به متراژ 28 هزار و 478 مترمربع رسیده است.



رشد 50 درصدی امانت کتاب در سال گذشته



وی امانت کتاب را یکی از شاخص های مهم کتابخوانی برشمرد و اظهار داشت: در سال گذشته تعداد یک میلیون و 175 هزار و 766 نسخه کتاب توسط اعضا به امانت رفت که در مقایسه با سال 89 با رشد 50 درصدی روبه رو بود.



فریدونی همچنین با اشاره به برنامه های سال 91 گفت: کلنگ زنی کتابخانه مرکزی استان و ارتقای سطح خدمات دهی و توسعه کتابخوانی از برنامه های اصلی این اداره کل در سال 91 است.



حوزه‌های علمیه امانت بزرگ الهی است



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از حوزه‌های علمیه به عنوان امانت الهی یاد کرد و گفت: اکنون که نگهداری از این امانت بر عهده ما نهاده شده است باید برای حفظ و اعتلای آن نهایت تلاش خود را به کار ببریم.



حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در جمع معاونان و اعضای شورای اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علیمه خواهران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه متعلق به امام زمان(عج) است، یادآور شد: تقصیر در خدمت به حوزه از ناحیه خدا و امام عصر(عج) پذیرفتنی نیست.



وی از حوزه‌های علمیه به عنوان امانت الهی یاد کرد و گفت: اکنون که نگهداری از این امانت بر عهده ما نهاده شده است باید برای حفظ و اعتلای آن نهایت تلاش خود را به کار ببریم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به لزوم رفع نواقص فعالیت‌های گذشته معاونت‌ها و دفاتر مختلف این مرکز اظهار داشت: با بررسی فعالیت‌هایی که هر یک از بخش‌ها طی 15 سال گذشته به انجام رسانده‌اند می‌توان اثربخش بودن آنها را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را اصلاح کرد.



وی همچنین با اشاره به حرکت مثبت و رو به رشد کمی و کیفی در بخش‌های مختلف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، اضافه کرد: برنامه‌های کلان معاونت‌های مختلف این مرکز باید بررسی شود تا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در حرکت خود به یک اجماع بهتری به منظور پیشبرد برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف عالیه دست یابد.



امحای کتاب های غیرمجاز در قم



واحد بازرسی و نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم کتاب های غیرمجاز در این استان را امحا کرد.



مسئول واحد نظارت و بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: طی بازرسی و بررسی های به عمل آمده توسط بازرسان اداره کل و انجام مراحل قانونی در برخورد با متخلفان در حوزه چاپ و نشر، تعداد 6386 جلد کتاب و خبر نامه غیرمجاز در استان جمع آوری شد.



ماشاءالله سیرجانی در ادامه گفت: طبق نظر کمیسیون مربوط به تخلفات چاپخانه ها و ... امحای این کتاب ها به تصویب رسید و در دو مرحله خمیر شد.



کتابخانه های عمومی قم به منابع کم سوادان مجهز می شوند



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم گفت: پیرو تفاهم نامه فی مابین اداره کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش و به منظور جذب همه افراد به کتابخانه، کتابخانه های عمومی استان به منابع نوسوادان و کم سوادان مجهز می شوند.



علی فریدونی با اعلام این خبر افزود: این کتاب ها با متون ساده و کاربردی مخصوص افراد نوسواد و کم سواد تهیه می شود و در قفسه های ویژه ای به منظور استفاده آنان قرار می گیرد.



تجلیل از کتابخوان های موفق کم سواد در هفته کتاب



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم ادامه داد: برگزاری مسابقات کتابخوانی برای افراد کم سواد و نوسواد و تجلیل از کتابخوان های موفق کم سواد در هفته کتاب از برنامه های مشترک این اداره کل با معاونت سواد آموزی استان است.



وی اظهار داشت: همچنین در زمینه جذب افراد بی سواد نیز جلسات توجیهی آموزش فرد به فرد توسط معاونت سواد آموزی در محل کتابخانه ها برگزار خواهد شد.

