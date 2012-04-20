جذب گردشگر در پایتخت معنوی نیازمند رفع نارسایی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های ملی و بین المللی اظهار کرد: جذب گردشگران داخلی و خارجی در پایتخت معنوی نیازمند فراهم کردن بسیاری از امکانات و رفع کردن نارسایی ها است. چرا که توسعه فعالیتهای زیارتی و گردشگری به رونق فرهنگی اقتصادی این شهر کمک می کند.

وی سپس با بیان اینکه هزینه های شهر روشن و درآمدها متزلزل است، ادامه داد: سهم دولت در تامین هزینه های اداره شهر بسیار ناچیز و حدود 10 درصد است.

پژمان نبود یک مدیریت واحد شهری و به روز نشدن قوانین و مقررات حوزه شهری را از نیازهای اساسی شهرها دانست و اظهار کرد: به دنبال پیچیده‌تر شدن شهرها و ایجاد توقعات جدید، نبود هر کدام از موارد ذکر شده می‌تواند مشکلات شهرها و شهرداری‌ها را افزایش دهد.

وی همچنین کمبود منابع مالی دولتی را از بزرگ‌ترین مشکلات شهرداری‌ها در راستای خدمات‌رسانی کافی و مورد توقع شهرها دانست و بیان کرد:

شهردار مشهد سپس با اشاره به حمایت های رسانه ها تاکید کرد: آمدن سالانه دو تا سه درصد مسلمانان و شیعیان دنیا به این شهر جدای سودآوری مالی و اقتصادی مناسب و تبادلات فرهنگی و معنوی زیادی را به دنبال داشته باشد که تمام این موارد بدون کمک حمایت های رسانه ها امکان پذیر نیست.