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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۳

پژمان:

جذب گردشگر در پایتخت معنوی نیازمند رفع نارسایی ها است

جذب گردشگر در پایتخت معنوی نیازمند رفع نارسایی ها است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: جذب گردشگران داخلی و خارجی در پایتخت معنوی نیازمند فراهم کردن بسیاری از امکانات و رفع نارسایی ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های ملی و بین المللی اظهار کرد: جذب گردشگران داخلی و خارجی در پایتخت معنوی نیازمند فراهم کردن بسیاری از امکانات و رفع کردن نارسایی ها است. چرا که توسعه فعالیتهای زیارتی و گردشگری به رونق فرهنگی اقتصادی این شهر کمک می کند.

وی سپس با بیان اینکه هزینه های شهر روشن و درآمدها متزلزل است، ادامه داد: سهم دولت در تامین هزینه های اداره شهر بسیار ناچیز و حدود 10 درصد است.

پژمان نبود یک مدیریت واحد شهری و  به روز نشدن قوانین و مقررات حوزه شهری را از نیازهای اساسی شهرها دانست و اظهار کرد: به دنبال پیچیده‌تر شدن شهرها و ایجاد  توقعات جدید، نبود هر کدام از موارد ذکر شده می‌تواند مشکلات شهرها و شهرداری‌ها را افزایش دهد.

وی همچنین کمبود منابع مالی دولتی را از بزرگ‌ترین مشکلات شهرداری‌ها در راستای خدمات‌رسانی کافی و مورد توقع شهرها دانست و بیان کرد:

شهردار مشهد سپس با اشاره به حمایت های رسانه ها تاکید کرد: آمدن سالانه دو تا سه درصد مسلمانان و شیعیان دنیا به این شهر جدای سودآوری مالی و اقتصادی مناسب و تبادلات فرهنگی و معنوی زیادی را به دنبال داشته باشد که تمام این موارد بدون کمک حمایت های رسانه ها امکان پذیر نیست.

کد مطلب 1581285

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