دلایل گرانی شیر از زبان مدیرعامل یک شرکت لبنی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران همراه با علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و مسئولان بازرگانی و تعزیرات استان به طور سرزده برای بررسی دلایل گران شدن قیمت لبنیات و شیر در کشور وارد یک شرکت لبنیاتی بزرگ شدند.

مدیرعامل این شرکت تولید محصولات لبنی در مورد اظهارات استاندار تهران گفت: شما می گوئید چرا عرضه شیر کم شده ست. من می گویم ظرفیت کارخانه من روزانه 500 تن شیر است ولی الان به 226 تن رسیده است یعنی حدود 30 درصد کاهش داشته ایم.

به دامداران پیامک دادم شیرتان را 800 تومن می خرم

وقتی ما نمی توانیم شیر مورد نیاز خود را تامین کنیم چکار کنیم. من هم رفتم پیامک زدم به تمامی دامداران کشور که شیرتان را 800 تومان می خرم. یعنی 200 تومان بالاتر از نرخ مصوب و قانونی ولی با این قیمت هم نتوانستم شیر مورد نیازم را تامین کنم.

سال گذشته 250 نفر از کارمندانم را اخراج کردم

مدیرعامل این شرکت گفت: آقایان مسئول که اینجا برای بازرسی از مجموعه من آمده اید بنده دیگر نمی توانم کارمند اخراج کنم. اسفند ماه سال گذشته من 250 نفر از کارمندانم را اخراج کردم چون دیگر توانایی تامین مخارج را نداشتم.

در مدت یک سال برای خرید یک لیتر شیر از 580 تا 860 تومان پول دادم. همچنین مهر ماه سال گذشته به ازای هر لیتر شیر 580 تومان، آبان ماه 605، آذرماه 627، دی ماه 649، بهمن ماه 680 و اسفند ماه 725 تومان پول پرداخت کردم. در حالی که فروردین ماه 91 من هر لیتر شیر را 821 تومان خریدم و نیمه دوم فروردین 860 تومان پول دادم. من شیرهای مورد نیازم را گران تر از نرخ بازار از شرکتهای دامپروری دام چی، مکسا، قیام اصفهان و پنج شرکت دیگر تامین می کردم. جناب آقای دکتر تمدن به خدا شیر در کشور نیست و شما می گوئید هست.

تمدن در پاسخ گفت: پس این گاوها آب رفتند و شیرندارند؟

تا 6 ماه دیگر ورشکست می شویم

مدیر عامل شرکت لبنی تاکید کرد: سال قبل شرکت من 400 میلیارد تومن فروش داشت و بر اساس 5 درصد سود، حدود 20 میلیارد تومان سود کردیم ولی سال گذشته 5 میلیارد تومان ضرر داشتیم اگر مشکل ما برطرف نشود تا 6 ماه آینده ورشکست می شویم.

وی افزود: این شرکت 60 سال است دارد کار می کند پس نمی توانید بگوئید مدیریت ما مشکل دارد. شما بروید ببینید ما چقدر پول انرژی مانند آب و برق و گاز می دهیم و مهمتر از همه پول شیر است که واقعا گران شده است.

تمدن در مورد اظهارات وی در مورد هزینه انرژی گفت: این پولها را حساب کردیم که شیر شده مثلا هزار تومان و الا همان 400 تومان بود.

استاندار تهران از مدیرعامل این شرکت سوال کرد: شما چقدر نرخ شیر را گران کردید؟ که وی گفت 40 درصد که 27 درصدش قانونی بوده است.