تقویت بنیان خانواده مهمترین عامل پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر پنجشنبه در دیدار با اعضاء معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهارداشت: خانواده مهمترین رکن نظام اسلامی است و والدین هر کدام با داشتن حقوق ویژه خود در ارتباط با یکدیگر و برخورد با فرزندان در استحکام پایه های آن تاثیر گذارند.



وی افزود: نقش خانواده در تربیت فرزندان و نسل جوان محوری است و اگر بتوانیم به تقویت این نهاد اجتماعی کمک کنیم سلامت جامعه تضمین می شود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: در خصوص اهمیت خانواده در اسلام تاکید فراوانی شده که باید مسئولان و کارشناسان مرتبط با این نهاد و مسائل اجتماعی با الهام از آموزه های دینی و برنامه ریزی مناسب در پیشگیری از جرم درست عمل کنند تا آسیب ها کمتر شود.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: تهاجم گسترده غرب به بنیان خانواده با اهداف غیر اخلاقی و شیطانی ترسیم شده و غربی ها نیز فهمیده اند اگر خانواده ها ارتباط صمیمانه و قوی داشته باشند هرگز دچار افول و انحراف و آسیب نخواهند شد لذا دشمن نیز با درک این موضوع توطئه های خود را برای ضربه زدن به این نهاد طراحی کرده است.



امام جمعه قزوین ضمن تشکر از فعالیت ستاد پیشگیری از جرم در دادگستری استان اظهار امیدواری کرد با عمل به احکام دینی

و تقویت خانواده ضمن کاهش جرم در جامعه شاهد سالم سازی اجتماع نیز باشیم.



آیت الله باریک بین با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه(س) از بانوان خواست سجایای اخلاقی آن حضرت را الگوی زندگی خود قرار دهند تا در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.



در ابتدای این دیدار جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان گزارشی از روند فعالیت و اقدامات انجام شده در معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضایی استان ارائه کرد.