معرفی چابکسواران برتر هفته هفتم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر پنجشنبه برگزار شد، 66 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای مارال 39 با چابکسواری عنایت الله قللر عطاء، چیتا با متین آموت و مرگن با فیض الله رجال، در کورس دوم اسبهای آسیا استار با کمال دالیجه عطاء، کانی میران با بهزاد قلی خانی و پاتو با محمد خجملی و در کورس سوم امیرخان با آرش ایری، گلادیاتور با فیض الله رجال و نانسی یزد با محمد خجملی برتر شدند.

همچنین اسبهای بلاشینگ بلنگ با امین محمدی، گلوری با ستار مهرانی و آرتیست بوی با کمال دالیجه عطاء در کورس چهارم، اسبهای سیندا با نادر صالح پور، یادسونا با ابوطالب چاری زاده و خوش دل با فیض الله رجال در کورس پنجم و اسبهای مارازل با امین محمدی، میامی با کمال دالیجه عطاء و ژوراسیک با ستار مهرانی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

اسبهای زد ایکس 14 با محمد خجملی، میشل با ستار مهرانی و ریبرمن با یاسر جرجانی در کورس هفتم برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از رقابتها 223 میلیون و 200 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری گفت: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورسهای دوم، چهارم و هفتم ویژه اسبهای دوخون و بقیه کورسها ویژه اسبهای تروبرد بوده است.