مدرسه عمادیه گرگان مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی رکاوندی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تا کنون در این بخش از مرمت این مدرسه، اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال هزینه شده و درنظر است درصورت تخصیص اعتبار در سال جاری نسبت به مرمت دیگر بخش های این پروژه نیز اقدام شود.

وی در ادامه گفت: برچیدن الحاقات معماری در جرز و بازشوها و احیای بازشوها، برچیدن بخش های آسیب دیده پوشش و بام و مرمت مجدد آن ها، مرمت جرزها و کف های آجری و برچیدن کف های موزائیکی حجره ها و اجرای آن با سرامیک، رنگ آمیزی اندودها و برچیدن درهای الحاقی و ساخت و نصب درهای چوبی مطابق با الگوهای تاریخی به کار رفته در تراس بنا از جمله اقدامات صورت گرفته در این بناست.

عمرانی همچنین به دیگر اقدامات اشاره کرد و افزود: مرمت در و پنجره و آثار چوبی، ضربه گیری چوبی پله ها و پاکسازی و رنگبری جداره های آجری و چوبی، اجرای زیرساخت و لوله گذاری و کابل کشی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و الکترونیکی در داخل حجره ها و ایوان ها و نصب روشنایی بر بدنه بیرونی حجره ها وایوان ها، اجرای کانال های مربوط به تاسیسات و لوله گذاری و کابل کشی مجموعه از دیگر مواردی است که در طرح مرمتی این مدرسه اجرا شده است.

این مسئول ادامه داد: در راستای ساخت فضاهای جانبی مورد نیاز در حیاط خلوت شمالی مدرسه نیز اقداماتی صورت گرفته که شامل برچیدن سرویس های بهداشتی و آبخوری قدیمی در حیاط شمالی و ساخت 6 چشمه سرویس بهداشتی، 4 چشمه حمام و 6 عدد روشویی و ظرفشویی آجری با بدنه کاشی و نصب دو شیر گاز جهت پخت و یک در ورودی فلزی با درگاه هلالی و کفسازی با سرامیک و یا موزاییک طرح سنگ فرش و اجرای سرامیک با طرحی مشابه با آجر بندکشی در بدنه های سرویس ها و بخش های خدماتی جدید الاحداث است.

عمرانی گفت: همچنین اجرای اسکلت فلزی با پوشش حلب موجدار به رنگ و طرح سفال بر روی کلیه فضاهای خدماتی ذکر شده به طوریکه کم ارتفاع تر و با سازه قدیمی منفصل باشد.



عمرانی گفت: اقدامات مرمتی در این مدرسه ازسال 78 آغاز شده و شامل مرمت پوشش و دیوارها، مرمت فضا داخلی و مرمت سکوهای این بناست.



وی یادآور شد: با توجه به کاربری قدیم این بنا به عنوان مدرسه علوم دینی وحوزوی، این مدرسه تاریخی همچنان با کاربری تربیت علاقمندان علوم دینی فعال است.



معاون میراث فرهنگی گلستان در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح های مرمتی در بناهای تاریخی استان گلستان، نسبت به احیا و حفظ این آثار بیش ازپیش تلاش شده و فرهنگ و تاریخ و تمدن غنی این منطقه، بیش از گذشته، احیا شده و در معرض دید گردشگران و علاقمندان قرار گیرد.



مدرسه عمادیه در ضلع شرقی مرکز محله درب نو در بافت قدیم گرگان واقع است، این مدرسه با پلانی مستطیل شکل و به صورت چهار ایوانی و با فرم حیاط مرکزی و در جناح های جنوب، شمال و شمال غربی دارای حیات های خلوت می باشد که همه عناصر آن به صورت قرینه و با فرم و ریتم منظم و یکسان کنار هم قرار گرفته اند. بنا کرسی چینی و بندکشی شده و جرزهای مدرسه آجری با ملات گل وآهک است و در بعضی نقاط جرز خشت خام نیز دیده می شود، اندودهای به کار رفته از کاه گل و گچ است و ابعاد و اندازه آجرهای به کار رفته 20 در20 در4 سانتی متر است.



این بنای تاریخی و قدیمی درحدود 500 سال پیش ساخته شده و متعلق به دوره صفویان است.