میزدگرد تخصصی قرآن، پوشش و آراستگی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر پنجشنبه برگزار شد، سئوالاتی در حوزه حجاب و عفاف و شبهاتی که جوانان در این باره دارند مطرح شد.



اوامر الهی تابع مصلحت هستند

مدیر بنیاد ثقلین و وفا با بیان اینکه این اصل ثابت شده است که اوامر الهی تابع مصلحت هستند و نواهی تابع مفاسد هستند گفت: اگر در احکام شرعی به علت یک حکم نرسیدیم اگر این دو اصل کلی را قبول داشته باشیم دیگر برایمان سئوال ایجاد نمی شود.

فاطمه محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا اسلام به عنوان شریعت مبدع تشریح حکم حجاب است، گفت: در آیین مسیحیت هم حجاب بوده است و تمایل به پوشش و نفرت از برهنگی در همه ادیان وجود داشته است.

وی با بیان تشریح فلسفه حجاب گفت: امنیت روانی، جلوگیری از استثمار زنان و پاکی و پاکیزگی افراد جامعه مهمترین دلایل فلسفه حجاب بوده است.

وی در خصوص رابطه حیا با حجاب گفت:عفاف یعنی حیا و خویشتنداری و هر دو حوزه بانوان و آقایان را در بر می گیرد .



محمودزاده اظهارداشت: عفاف و حجاب یک خصلت درونی است اما با رفتارهای بیرونی نمود پیدا می کند و کاملترین و بارزترین عفاف، پوشش اسلامی است.

وی با بیان اینکه وهابیت و طالبانیسم را در جهان به عنوان اسلام می شناسند، گفت: وظیفه ما این است که اسلام درست و ناب محمدی را به جهانیان بشناسانیم.

مدیر بنیاد ثقلین و وفا افزود: اسلام با آراستگی و زینت زنان مخالف نیست و اسلام برای پرداختن به این نیاز درونی آن را بی جواب نگذاشته است وآراستگی زن ومرد را در محیط خانواده برای ایجاد محبت وعلاقه بیشتر وتحکیم بنیان خانواده ضروری دانسته است.

محدوده کمیت حجاب نسبی نیست

محمود زاده گفت: محدوده کمیت حجاب نسبی است اما اینکه برای این محدوده حجاب چه نوع پوششی استفاده شود بستگی به فرهنگ جوامع دارد ونسبی است.



وی افزود: اگر بخواهیم از معضل تهاجم فرهنگی عبور کنیم باید دانشجویان را مجهز به عقاید اعتقادی نماییم.