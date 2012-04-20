تعداد شرکت کنندگان در مسابقه پرسش مهر گلستان 45 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر پنجشنبه در بازدید از مسابقه پرسش مهر استان افزود: برای رعایت عدالت سعی کردیم در انتخاب داوران از چهره های برجسته سراسر استان استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: استان گلستان به دلیل وجود قومیت های مختلف و تنوع فرهنگی در آن از شرایط ویژه ای برخوردار است و این امر حوزه کار فرهنگی را گسترده تر می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت: آموزش به همراه پرورش دو بال برای ارتقاء و تربیت انسان هاست و توجه به هر دو موجب کسب سعادت دنیوی و اخروی است و همیشه در تلاش بودیم تا با توجه به امر تربیت، سطح فرهنگ و اخلاق را در جامعه بالا ببریم.

وی عنوان کرد: این مسابقات یکی از راه های رسیدن به این هدف است و امید واریم خروجی این جشنواره ها موجب تربیت دانش آموزان و کسب کرامات انسانی شود.

بیش از پنج هزار نفر در مسابقات پرسش مهر 12 گلستان شرکت دارند.