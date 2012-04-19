سعدی نماینده ادب و حکمت در شعر فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی شامگاه پنجشنبه در جریان مراسم افتتاحیه یادروز سعدی ادامه داد: سعدی شاگرد مکتب حق و کسوت اخلاق است که توانسته با تمسک به حق و اتصال به قرآن و عترت، خود را به مقام والای سخن برساند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس عنوان کرد: الگوی جاویدان سعدی، قرآن کریم و احادیث بزرگان است که با پیروی از این الگو توانسته خود را به جایگاه والایی در فرهنگ جهانی برساند.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه سعدی هرگز مانند شاعران خیره سر و درباری جایگاه خود را پایین نیاورده و با موسیقی و تصاویری شاعرانه زبان فارسی را ارتقا بخشیده، افزود: علت اصلی رونق و جلال آثار سعدی تکیه او بر معارف اسلامی است و اینکه سالها در سیر آفاق و انفس مسیرش را طی کرد و از مزارع کمال بشری خوشه چینی کرد.

وی گفت: سعدی این عالم را سرشار از نشانه های الهی می بیند و زنده های زیبای طبیعت را نشانه معرفت خداوند می خواند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: سعدی به دنبال صراط مستقیم و کسب رضای الهی است و سعادت حقیقی را در گرو بخشایش خداوند می داند.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه خودآگاهی سعدی از ویژگیهای مهم سعدی است، افزود: سعدی مناجات را بهترین راه رسیدن به سعادت اخروی می داند.

وی تصریح کرد: در امتداد توحید در آثار سعدی، نگاه وی به نبوت، امامت و شفاعت نیز جای تامل دارد.