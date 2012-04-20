به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، سید حسن موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در مراسم بزرگداشت سعدی شیرازی که پنجشنبه شب در سعدیه شیراز برگزار شد در سخنانی گفت: رئیس‌جمهوری در سفر امروز خود به شیراز دستور تامین اعتبار ساخت مرکز سعدی‌شناسی شیراز را صادر کرد و انشا الله سال آینده با برگزاری همایشی بین المللی، این مرکز افتتاح خواهد شد.

وی افزود: مرمت بنای سعدیه شیراز نیز پس از شصت سال تلاش به پایین رسید و امشب با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

وی همچنین در انتهای سخنرانی خود خواستار غبارروبی بیشتر از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی از سوی رئیس جمهوری شد و گفت: جناب رئیس جمهور شما که ایران را هسته‌ای کردید و اقتصاد آن را نیز هدفمند، شما که ایران را فضایی کردید و ماهواره‌های ساخت ایران را در زمان خود به فضا هدایت کردید، شما که عدالت را نهادینه کردید، امشب نیز با حضور خود گام موثری در غبارروبی شخصیت‌های فرهنگی و تمدن ایرانی و اسلامی‌مان برداشتید و من به سهم خود از شما سپاسگزارم.