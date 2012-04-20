علی اکبراولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ماجرای استیضاح وزیر کار آنرا تجربه تلخی برای مجلس هشتم دانست و اظهارداشت: تا مشخص شدن موضوع استعفای مرتضوی از سمت خود نباید نمایندگان امضاهای خود را پس می گرفتند لذا در صورت مطرح شدن مجدد استیضاح در مجلس مورد استقبال نمایندگان قرار نخواهد گرفت.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که اصلاح طلبان برای بازسازی جریان خود و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چه برنامه هایی دارند گفت: برنامه ریزی برای بازسازی جریان اصلاحات و ورود آن به انتخابات ریاست جمهوری نبازمند زمان و ارزیابی شرایط است که اعضا باید دراین مدت به جمع بندی برسند.

وی با اشاره به گزینه اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری خبرداد: آقای عارف به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان مطرح هستند و برخی گفتگو ها و رایزنی هایی در این خصوص شده است.