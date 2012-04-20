جریمه 1.5میلیاردی 13 دامدار تهرانی/ رئیس اتحادیه هم جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران همراه با علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و معاونان استاندار و مدیران بخش بازرگانی تهران در بازدیدی سرزده از یک شرکت تولیدی مواد لبنیاتی علت گرانی شیر را بررسی کردند.

در این بازدید مرتضی تمدن خطاب به مدیرعامل این شرکت گفت: تنظیم عرضه و تقاضا موجب تنظیم بازار می شود. آمار و ارقام نشان نمی دهد که در عرضه شیر کمبود فاحش داشته ایم بلکه میزان عرضه و تقاضا به هم نزدیک است.

وی افزود: کنترل قیمت یکی از دیگر از روشهای کنترل بازار است که اولویت با شیر، لبنیات، مواد گوشتی و پروتئینی است که البته تعیین قیمت واقعی باید لحاظ شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده زیان نبینند.

مرتضی تمدن اعلام کرد: در جلسه ای که میان دامداران و کارخانه ها بود تصمیم بر این شد که شیر به قیمت 630 تومان از سوی دامداران به کارخانه ها عرضه شود که دامداران تعهد دادند ولی امروز متوجه شدیم برخی دامداران بدون دلیل افزایش قیمت داشته اند.

وی گفت: در روزهای اخیر 13 دامدار تهرانی به دلیل عدول از قانون 1.5 میلیارد تومان جریمه شدند زیرا حق نداشتند قیمت شیر را افزایش دهند که در این میان حتی خود رئیس اتحادیه هم 150 میلیون جریمه شد.

استاندار تهران اظهار داشت: عده ای می گویند قیمت دلار بالارفته یا سکه بالا رفته و باید شیر را گران کرد این چه ربطی دارد. الان کارخانه‌های شیر به مصرف کننده رحم نمی کنند. بنده با عدد و رقم ثابت می کنم که شیر در کشور گران نشده و کارخانه دارها شیر را گران کردند.