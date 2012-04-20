هرم نامتناسب جمعیت دانشجویی/ نظام آموزشی ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد در همایش آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی، یکی از مولفههای آینده ایده آل آموزشی را توزیع متناسب دانشجویان دانست و با نامتناسب عنوان کردن هرم جمعیت دانشجویان تاکید کرد که این توزیع نشان دهنده نظام آموزشی ناکارآمد است.
وی درباره آینده ایده آل آموزشی گفت: آینده ایده آل آموزشی به این معناست که دانشجویان برای موضوعات و تخصص های مورد نیاز جامعه تربیت شوند و استادان باید ترم به ترم دانش و اطلاعات خود را به روز کنند و با یافته های جدید علمی آشنا شوند.
به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، هنوز نیرویی برای پازل کشور تربیت نشده و آموزش در ایران بومی نیست که سبب می شود دانشجو در پازل کشورهای دیگر جای گیرد.
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