هرم نامتناسب جمعیت دانشجویی/ نظام آموزشی ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد در همایش آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی، یکی از مولفه‌‌های آینده ایده آل آموزشی را توزیع متناسب دانشجویان دانست و با نامتناسب عنوان کردن هرم جمعیت دانشجویان تاکید کرد که این توزیع نشان دهنده نظام آموزشی ناکارآمد است.

وی درباره آینده ایده آل آموزشی گفت: آینده ایده آل آموزشی به این معناست که دانشجویان برای موضوعات و تخصص های مورد نیاز جامعه تربیت شوند و استادان باید ترم به ترم دانش و اطلاعات خود را به روز کنند و با یافته های جدید علمی آشنا شوند.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، هنوز نیرویی برای پازل کشور تربیت نشده و آموزش در ایران بومی نیست که سبب می شود دانشجو در پازل کشورهای دیگر جای گیرد.

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که نیازی به تربیت نظری تمام دانشجویان کشور نیست و آموزش در کشور باید مسئله محور باشد تا راه اندازی رشته ها در پشت درهای دانشگاه صورت گیرد.

روستا آزاد به آموزش مبتنی بر پژوهش اشاره کرد و افزود: مقاله‌ها باید به سوی نیازهای جامعه و تدوین کتاب سوق داده شود.