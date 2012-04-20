تحصیل 1درصد دانشجویان در دکتری/ توسعه آموزش عالی همگرا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی در همایش آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی، گفت: از جمعیت 4 میلیونی دانشجویی کشور 23 درصد در مقطع کاردانی، 64 درصد در مقطع کارشناسی، 12 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و کمتر از 1 درصد در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند که این آمارها نشان می‌دهد توسعه آموزش عالی بر اساس یک توسعه هدفمند و همگرا نبوده است.



وی افزود: در طول دوره‌های قبلی برنامه‌ریزی، مکانیک و فرآیند روشنی برای به روز‌رسانی رشته‌های دانشگاهی نداشته‌ایم که این امر موجب شد ارتباط موثری بین برنامه‌های درسی دانشگاهی ایجاد نشود.

مدیرکل پشتیبانی و حمایت آموزش عالی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر موضوع بازنگری و محتوای متون درسی به عنوان دغدغه و تکلیف ملی مشخص شده است که باید تمام ظرفیت‌ها و توان ملی برای اجرای این کار در کشور استفاده شود.

قدیمی با بیان اینکه طی سال‌های آینده جمعیت کشور در سن 18 تا 24 سال کاهش می‌یابد، گفت: بر این اساس می‌توان به توسعه کیفی دانشگاه‌ها بیشتر فکر کرد؛ زیرا دیگر دغدغه توسعه کمی نخواهیم داشت.