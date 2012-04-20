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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

با حکم وزیر راه و شهرسازی/

مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد

مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مهدی زندوکیلی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی وضعیت ادارات کل استانها هم مشخص می شود.

طی حکمی از سوی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی مهدی زند وکیلی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان منصوب شد.

پیش از خداداد مقبلی مدیرکل سابق راه و ترابری هرمزگان به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی جدید هرمزگان از زحمات خداداد مقبلی مدیرکل راه و ترابری هرمزگان و فرشید دستوان مدیرکل مسکن و شهرسازی تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 1581324

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