مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی وضعیت ادارات کل استانها هم مشخص می شود.

طی حکمی از سوی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی مهدی زند وکیلی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان منصوب شد.

پیش از خداداد مقبلی مدیرکل سابق راه و ترابری هرمزگان به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی جدید هرمزگان از زحمات خداداد مقبلی مدیرکل راه و ترابری هرمزگان و فرشید دستوان مدیرکل مسکن و شهرسازی تقدیر و تشکر شد.