اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در هرمزگان/ جشن پایان دفن غیرایمن زباله ها

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار پنجشنبه شب در نشست مطبوعاتی این طرح همزمان با سراسر کشور و به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن اجرا می شود.

وفادار افزود: در هرمزگان روزانه هزار و 130 تن زباله خانگی تولید می شود که تنها 20 درصد آن تفکیک و بازیافت می شود و بقیه آن به صورت غیراصولی دفن می شود.

وی با اظهار اینکه بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند تا پایان سال 92 همه پسماندهای عادی در همه شهرها و روستاها باید به شکل تفکیک شده جمع آوری شود، افزود: امسال جشن پایان دفن غیرایمن زباله ها ماهانه در هر یک از شهرستانهای استان برگزار می شود.

وفادار میزان تولید روزانه پسماندهای عفونی در بیمارستان های استان را هزار و 480 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: هم اکنون بخش زیادی از این پسماندها با خودروهای مخصوص جمع آوری و با آهک ضدعفونی و دفع می شود.



وی با اظهار اینکه در بندرعباس پارسال 71 تن پسماند عفونی دفن شد، عنوان کرد: بهترین روش خنثی سازی زباله های عفونی استفاده از دستگاه هیدروکلاو است که از 21 بیمارستان فعال در استان تنها هشت بیمارستان این دستگاه را دارند.

وفادار گفت: تا پایان امسال 10 بیمارستان و تا سال 92 همه بیمارستان های استان به دستگاه بی خطرساز هیدروکلاو مجهز می شوند.

شش نقطه استان برای دفع زباله های غیربازیافت

وی گفت: صنایع مادر نیز در استان سالانه بیش از 600 هزار تن زباله صنعتی تولید می کنند که با همکاری دانشگاه تهران شش منطقه در استان برای دفن زباله های صنعتی غیرقابل بازیافت شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان گفت: در نخستین روز از هفته زمین پاک زنگ زمین پاک در مدارس استان نواخته می شود.

وفادار افزود: بازدید از بیمارستان ها و نظارت بر مدیریت دفع زباله ها، دیدار با کشاورزان و اجرای برنامه های آموزشی در روستاهای استان، حضور کارشناسان محیط زیست در مدارس و برگزاری جشن بادبادکها از برنامه های این سازمان در هفته زمین پاک است.

شعار امسال روز جهانی زمین پاک سلامت زمین - سلامت انسان با محوریت پسماند و بازیافت اعلام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: پاکسازی محیط در کوهستان ها و مکان های عمومی و معرفی افراد و سازمان های موفق در زمینه حفظ زیست از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته زمین پاک است.

وفادار در خصوص برنامه های امسال اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: کنترل و پایش رودخانه های استان، تدوین استانداردهای ملی آلاینده های خاک و پساب ورودی به دریا و بررسی میزان حق آبه ها تا پایان سال 94 برای حمایت از تالاب های استان در پایین دست سدها از مهمترین برنامه های این اداره کل است.