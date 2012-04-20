آمریکا ایران و مسلمانان را بزرگترین مانع برای رسیدن به اهدافش می داند

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور محمد حسن گنجی پنجشنبه شب در اختتامیه همایش شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: استکبار که گمان می کرد ایران هیچ گاه به پیشرفتی دست نخواهد یافت، امروز به این نتیجه رسیده است که هیچ قدرتی توان مقابله با این کشور را ندارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان است، گفت: امروز در بخش های پزشکی، انرژی هسته ای، صنعتی و فرهنگی سرآمد سایر کشورها هستیم و موقعیتی در دنیا داریم که دشمن در مقابلش مستاصل مانده است.

وی افزود: ایران به سبب وجود فرهنگ و تمدن شش هزار ساله خود و موقعیت ویژه جغرافیایی به لحاظ برخورداری از منابع سرشار اقتصادی در شرایط کنونی جهان، از موقعیت استثنایی خاصی برخوردار است.

پدر علم جغرافیای ایران بیان داشت: این موقعیت ویژه، وضعیت آرام و آرامش مردم این کشور باعث ناراحتی آمریکا و اروپا شده است به همین دلیل این کشورها با اجیر کردن افرادی به نام تروریست که از طریق مرزها وارد ایران می شوند تلاش می کنند امنیت و آرامش این کشور را بر هم بزنند.

وی گفت: با توجه به شرایط سیاسی دنیا و موقعیت حساس ایران، در آینده نزدیک جغرافیای این کشور به طور کامل جنبه ژئوپلیتیکی (جغرافیای سیاسی) پیدا می کند.

وی افزود: همایش شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها گامی مهم برای ارتباط جامعه علمی کشور با دست اندرکاران مرز و نیروی انتظامی است.

پرفسور گنجی اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم و مورد توجه دولت حفظ و کنترل مرزها برای جلوگیری از برخی چالش ها و معضلات است که با برگزاری این گونه همایش های علمی و ارائه پیشنهادات سازنده از سوی محققان و پژوهشگران می توان بسیاری از مشکلات را کاهش داد و سبب توسعه و رشد مناطق مرزی شد.