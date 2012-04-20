15 درصد گاز صادراتی کشور در شهرستان جم است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل عبداللهی پنجشنبهشب در نشست شورای هماهنگی دستگاههای همخانواده بخش صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در شهرستان جم اظهار داشت: با توجه به اهمیت نام گذاری امسال مبنی بر سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، وظیفه ما در حمایت از تولیدات داخلی بیشتر شده است.
وی ادامه داد: شعار امسال باعث شده تا وظیفه ما در بخش صنعت، معدن و تجارت بیشتر شده و ضروری است که همه ما برای تحقق این شعار همت کرده و از همه ظرفیتهای موجود استفاده ببریم.
فرماندار جم بر لزوم تامین زیرساختها برای تحقق این شعار تاکید کرد و گفت: همه مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای توسعه زیرساختها و برطرف کردن کاستیها داشته باشند تا زمینههای لازم برای استفاده از تولیدات ملی و سرمایههای داخلی به نحو بهتری مهیا شود.
عبداللهی به پیشرفتهای صورت گرفته در سطح کشور در سالیان پس از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: رشد علم و صنعت و فناوری در کشور با سرعتی بسیار زیاد در حال افزایش است و هر ساله شاهد جهش میزان تولید علم در سطح کشور هستیم که این پیشرفتها نویدبخش آیندهای روشن برای کشور است.
وی با اشاره به دستیابی کشور به خودکفایی در بسیاری از علوم و صنایع، اضافه کرد: کشور ما در گذشته به عنوان یک مصرفکننده در سطح جهان شناخته میشد ولی امروز به عنوان یک صادرکننده است و این افتخاری برای کشور ایران است.
فرماندار جم افزود: شهرستان جم با توجه به موقعیت مناسب آب و هوایی مناسب و مستعد، قابلیت بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی دارد که مسئولان استانی باید توجه بیشتری برای رفع کمبود و نواقص آن داشته باشند.
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