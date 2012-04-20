600 هکتار از اراضی کشاورزی زهک زیر کشت انواع انگور رفت

احمد دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دولت از سال 85 تلاش های خوبی در راستای اجرای طرح احیاء باغات انگور در این منطقه انجام داده است.

وی گفت: در این مدت سطح کشت انگور از 80 هکتار به بیش از 600 هکتار رسیده که از این میزان نزدیک به 400 هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه برای بارور شدن یک نهال انگور سه سال وقت نیاز است، افزود: به طور میانگین از هر هکتار باغ نزدیک به هشت تن انگور برداشت خواهد شد.

فرماندار زهک بیان داشت: تولید نهال سازگار با شرایط منطقه یکی از مهم‌ ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت است که توسط کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی زهک صورت گرفت.

وی گفت: در زمان آغاز این طرح نهال انگور از استان‌ های مجاور وارد می شد اما امسال علاوه بر اینکه استان در زمینه تولید نهال به خودکفایی رسیده، صادرات آن به استان‌ های مجاور نیز انجام می ‌شود.

وی افزود: آبیاری قطره ‌ای باغات نیز از دیگر برنامه‌ های مرکز تحقیقات کشاورزی است.

دهمرده اظهار داشت: امسال پنج نوع انگور یاقوتی، فخری، لعل، چشم گاوی و سنگک در باغات این شهرستان به کشت رسیده است.