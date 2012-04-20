صید ماهی در زرآباد 70 درصد افزایش یافت

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: احداث اسکله شهید رضایی با صرف 320 میلیارد ریال اعتبار به مدت هفت سال به طول انجامیده است.

وی گفت: این اسکله ظرفیت پهلوگیری پنج کشتی صیادی، 50 لنچ و 220 فروند قایق را دارد.

وی افزود: روزانه در مجهزترین اسکله صیادی جنوب شرق کشور 15 تن ماهی به ارزش 75 میلیون تومان عاید صیادان می شود.

بخشدار زرآباد بیان داشت: دارا بودن امکاناتی از قبیل جایگاه عرضه سوخت، سالن عرضه مستقیم ماهی، سردخانه، تعمیرگاه قایق، ساختمان اداری، منازل مسکونی و کوتاه شدن دست دلالان از دلایل افزایش میزان صید در این بندر بوده است.

وی گفت: با ساماندهی حدود دو هزار صیاد فعال در بخش زرآباد در قالب چهار تعاونی صیادی، مدیریت اسکله شهید رضایی به خود آنان واگذار شده است.

وی افزود: این اسکله دی ماه سال گذشته با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور به بهره‌ برداری رسید.