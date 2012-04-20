تبیین نقش روحانیت در تحقق شعار امسال ضروری است

حجت‌الاسلام سیدعلی‌پناه محمودی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش روحانیت در تحقق شعار امسال اشاره کرد و اظهار داشت: روحانیون باید در راستای تبیین شعار امسال تلاش بیشتری داشته باشند چرا که نقش روحانیت و اقشار تاثیرگذار در سال تولید ملی بیشتر است.

وی ادامه داد: روحانیون مستقر، طرح هجرت و بومی منطقه با مردم بیشتر سر و کار دارند و در سخنرانی‌ها و منبرها باید مردم را توصیه کنند که از کالاهای ایرانی و تولیدات داخلی بیشتر استفاده کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان اضافه کرد: تولید کنندگان داخلی نیز باید با افزایش کیفیت کالاهای تولیدی خود زمینه استفاده از این کالاها را برای مردم مهیا سازند تا مردم انتخاب راحت‌تری داشته باشند.

وی تحقق شعار امسال را نیازمند تلاش همه اقشار مردم دانست و بیان داشت: مردم و مسئولان باید همگام با هم در این راستا تلاش کنند تا شاهد ثمربخش بودن این شعار باشیم.

محمودی نیا افزود: فرهنگ‌سازی لازم در سطح جامعه برای استفاده از کالاهای ساخت داخل باید صورت بگیرد و استفاده از تولیدات داخلی و سرمایه‌های ملی به عنوان یک فرهنگ در سطح جامعه شناخته شود.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی نیز باید نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و با تکیه بر نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف خود، تولیدات مناسب تر و مطلوب‌تری را در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان تصریح کرد: مصرف‌کننده داخلی باید کالای ایرانی را به عنوان یک کالای مرغوب بشناسد و در انتخاب بین کالای ساخت داخل و کالاهای خارجی، اولویت را کالاهای داخلی بداند.

وی ادامه داد: با بالارفتن کیفیت کالاهای ساخت داخل علاوه بر تامین مصارف داخلی می توان حجم صادرات کالاها را نیز بالا برد و درآمدهای ارزی کشور نیز از این طریق افزایش چشمگیری خواهد داشت.