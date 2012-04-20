به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم روز سعدی که پنجشنبه شب در سعدیه شیراز برگزار شد در سخنانی با اشاره به عشق سعدی به انسان کامل شدن، گفت: باور من این است که محال است فردی بدون عشق و ارتباط با انسان کامل شکوفا شود و سعدی خود نیز به همین دلایل بود که توانسته بود خود را شکوفا کند، اوج بگیرد و حتی تا به امروز نیز بدرخشد.

وی افزود: نگاه، اندیشه، اخلاق و گفته‌های سعدی همگی الهامات آسمانی است و به باور من بدون دریافت الهامات از سوی پیامبر اکرم(ص) و آل او کمتر کسی قادر به رسیدن به این مقام است.

احمدی نژاد ادامه داد: مجموع آثار سعدی نشان می دهد که او جرعه ای از شراب عشق و شراب طهور را نوشیده است و سراسر وجودش وصف جلال الهی است.

رئیس جمهوری افزود: بدون عنایت انسان کامل که مظهر جمال و جلال الهی است ممکن نیست کسی بتواند به درجه کمالی همانند سعدی برسد و به همین دلیل است که او در سخنانش به خاک کوی دوست اشاره می کند، گویی او را دیده است و به اصرار او به کشف و شهودی اشاره می کند که بیانش ممکن نیست.

وی توحید، عدل، شفقت و دستگیری مسکینان و نیز خودشناسی را از مهمترین ویژگی های سعدی دانست و گفت: سعدی به چیزی دعوت می کند که خدا، پیامبر و امام دعوت می‌کنند. آثار سعدی و امثال او همگی حاکی از این است که توانسته اند به حقیقت ناب و چشمه حیات و معنای انسان کامل دست پیدا کنند و از آن بنوشند و چشم دلشان را باز کنند و به همین دلیل است که چشم دلشان به بیان حقایق ناب باز شده است.

احمدی نژاد افزود: بسیاری ازموضوعات کهنه می شوند اما آثار سعدی و حافظ هر روز تازه تر می شوند و زبان آنها زبان همه زمانهاست و به نظرم کسانی که به این مرتبه و درجه می رسند مهمترین ماموریتشان معرفی امام و انسان کامل است؛ همان کیمیایی که با استعانت از او می شود به سر منزل مقصود رسید.