پیروزی پرگل آتلتیکو مادرید مقابل والنسیا/ اسپورتینگ لیسبون از سد بیلبائو گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتلتیکو مادرید در حضور بیش از 24 هزار تماشاگر ورزشگاه ویسنته کالدرون با نتیجه پر گل 4 بر 2 والنسیا را از پیش رو برداشت تا در آستانه رسیدن به دومین فینال خود در سه سال اخیر قرار بگیرد.

آتلتیکومادرید در نخستین دوره رقابت های لیگ اروپا در سال 2010 با شکست فولام انگلیس در فینال عنوان قهرمانی را کسب کرده است.

در دیگر دیدار این مرحله اسپورتینگ لیسبون پرتغال با نتیجه دو بر یک از سد آتلتیک بیلبائو گذشت. شاگردان مارسلو بیلسا امیدوارند در دیدار برگشت این شکست را جبران کنند تا روند رویایی خود در رقابت های لیگ اروپا را ادامه دهند. آنها با حذف پاریسن ‌ژرمن، شالکه و منچستریونایتد به این مرحله رسیده اند.

نتایج کامل بازی های شب گذشته به شرح زیر است:

آتلتیکومادرید 4 – والنسیا 2

گل‌ها: رادامل فالکائو (18، 78)، ژوائو میراندا (49) و آدریان لوپز (54) برای آتلتیکومادرید و یوناس (45)، آلبرتو فاکوندو (90) برای آتلتیکومادرید

اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2 – آتلتیک بیلبائو اسپانیا یک

گل‌ها: امیلیانو اینسوا (75)، دیه گو کاپل (80) برای اسپورتینگ و ژون آرتنتسکه (54) برای بیلبائو

