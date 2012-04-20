نابودی پنج هزار هکتار از گندم زارهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر مزارع خسارت دیده در شهرستانهای علی آبادکتول، گنبد، گالیکش، رامیان، خان ببین، کلاله و آق قلا گزارش شده است.

کشاورزان گلستانی خواهان اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارتهای وارده شدند.

طبق آمار حدود 380 هزار هکتار از مزارع گلستان در سال زراعی جاری تحت کشت گندم هستند.

دبیرخانه کشاورز گلستان با تایید این خبر گفت: در هفته های اخیر کشاورزان استان با مراجعه به فروشگاههای سموم کشاورزی از نوعی سم علف کش استفاده کرده اند.

علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از دو هفته از زمان سمپاشی، مزارع گندمزارها کامل زرد و نابود شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین پراکنش این سمپاشی در شهرستانی آق قلا، گالیکش، علی آبادکتول، خان ببین، رامیان، گنبد و کلاله بوده است.

وی عنوان کرد: بیش از پنج تن سموم کشاورزی در این مناطق توزیع شده است.

ایمانی گفت: با بازدید کارشناسان استان و کشور علت این تخریب، استفاده از سم نامرغوب تشخیص داده شده است که برای آنالیز به تهران ارسال شد.

دبیرخانه کشاورز گلستان گفت: کارخانه تولید کننده در تماسی که با مدیرعامل آن پرداخت شد، آمادگی پرداخت خسارت به کشاورزان را پس از اثبات علت دارد.

یک کشاورز فاضل آبادی نیز گفت: نزدیک به 40 هکتار از اراضی گندم نابود شده است و نیاز است برای جبران خسارت از کشاورزان حمایت شود.

حاج قدرت گیلک کشاورز رامیانی نیز اظهار داشت: امسال که گندمزارها مطلوب است، سم موجب خسارت شده است از اینرو لازم است تا مسئولان نظارت بیشتری داشته باشند.

یک کشاورز گنبدی نیز با انتقاد از ضعف نظارت اظهار داشت: چرا مسئولان باید اجازه دهند که اینگونه اتفاقات به راحتی بیفتد و بدون نتیجه ای مثبت برای کشاورزان خاتمه یابد.



یک کشاورز که حدود 10 هکتار از مزرعه اش به دلیل استفاده از سم نامرغوب نابود شده است، بیان داشت: گندمزارهای ما بیمه نیست و تنها عایدات خانواده ام گندم بود و تا کی باید چوب بی نظارتی را بخوریم.



به گزارش مهر، در سال زراعی جاری نیز حوادث طبیعی 45 میلیارد تومان خسارت به کشاورزی گلستان وارد کرده است.