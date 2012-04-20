جزئیات استفاده از کلینیک خبرنگاران/ مدارک مورد نیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام اینکه تمامی خبرنگاران می‌توانند با ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده نسبت به دریافت معرفی نامه از روابط عمومی وزارت بهداشت، اظهارداشت: خبرنگاران پس از ارائه مدارک و ثبت نام، می توانند به کلینیک درمانی دانش مراجعه و از خدمات این مرکز تخصصی و فوق تخصصی استفاده کنند.

وی از تشکیل ستادی در روابط عمومی وزارت بهداشت جهت هماهنگی و معرفی خبرنگاران به این کلینیک خبر داد و گفت: خبرنگاران باید پس از تکمیل مدارک لازم از ساعت 9 تا 11 صبح روزهای زوج با مراجعه به ستاد "خدمات درمانی خبرنگاران" نسبت به تشکیل پرونده و دریافت معرفی‌نامه اقدام نمایند.

مدیر مسئول پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا تأکید کرد: خبرنگاران می‌توانند هر نوع اطلاعات درباره نحوه مراجعه و زمان‌بندی برای مراجعه به کلینیک درمانی دانش را صرفاً از پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا به نشانی www.webda.ir دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز

1- اصل و کپی (صفحه اول و دوم) شناسنامه متقاضی

2- اصل و کپی کارت ملی متقاضی (پشت و رو)

3- در صورت تأهل متقاضی اصل و کپی شناسنامه همسر و فرزندان

4- اصل و کپی کارت خبرنگاری معتبر

5- اصل و کپی مدرک دانشگاهی مرتبط با حرفه خبرنگاری (یا ارائه گواهی سابقه کار و همکاری نزدیک با یک رسانه معتبر به میزان حداقل 3 سال)

6- معرفی نامه از مؤسسه و یا نهاد خبری با امضاء بالاترین مقام

مسئول رسانه

محل ارائه مدارک برای تشکیل پرونده

شهرک قدس، بلوار ایوانک، وزارت بهداشت، مدیریت روابط عمومی، اداره

رسانه ها

زمان مراجعه

روزهای زوج از ساعت 9 تا 11 صبح

کلینیک درمانی دانش هفته گذشته با حضور وزیر بهداشت و خبرنگاران حوزه نظام سلامت، در خیابان فلامک شمالی واقع در شهرک قدس افتتاح شد.

بر اساس آنچه که وزیر بهداشت در هنگام افتتاح این کلینیک به خبرنگاران اعلام کرد، استفاده اهالی رسانه از خدمات این مرکز درمانی رایگان بوده و خانواده خبرنگاران نیز با پرداخت فرانشیز دولتی می توانند از خدمات این کلینیک استفاده کنند.

کلینیک موقوفه مرحومه دکتر تاج‌زمان دانش در مساحتی بالغ بر 600 متر مربع زیربنا و در سه طبقه با بنای مفید 800 مترمربع احداث شده و دارای تخصصهای داخلی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم، اطفال، جراحی عمومی، طب سنتی آزمایشگاه و نیز کلینیک دندانپزشکی است.

وزیر بهداشت در ارتباط با استفاده خبرنگاران از خدمات دندانپزشکی در این کلینیک گفت: خدمات دندانپزشکی در این کلینیک به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول شامل هزینه های دستمزد دندانپزشکان خواهد بود که خبرنگاران از پرداخت آن معاف هستند ولی برای هزینه های مواد مورد استفاده در دندانپزشکی مبالغی را پرداخت می کنند که در مجموع هزینه های دندانپزشکی در این کلینیک کمتر از یک پنجم هزینه ها در سایر مراکز درمانی خواهد بود.

آن طور که که وزیر بهداشت در روز افتتاح نخستین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خبرنگاران عنوان داشت، قرار بود این کلینیک از اول اردیبهشت ماه جاری پذیرای خبرنگاران باشد.