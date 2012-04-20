به گزارش خبرنگار مهر، عباس کمره ای در یک نشست خبری در بانک مرکزی با اعلام اینکه طی دو روز ابتدای تحویل سکه های پیش فروش به خریداران، 156 هزار قطعه سکه تحویل شده است، گفت: تعداد ثبت نام کنندگان برای دو روز ابتدای تحویل سکه های پیش فروش 289 هزار سکه بوده که از این تعداد، 156هزار قطعه سکه تحویل شده است.

مدیر سابق ریالی و نشر بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره بانک ملی از اجرای روشهای جایگزین پیشنهادی تحویل پیش فروش از روز شنبه دوم اردیبهشت ماه خبر داد.

وی در مورد روشهای جایگزین پیشنهادی تحویل پیش فروش سکه، اظهارداشت: در اولین روش گواهی سپرده به میزان مبالغی که افراد سکه را پیش خرید کرده اند، در اختیار آنها قرار می گیرد، گواهی سپرده با نام و مدت زمان سررسید آنها دو سال است.

کمره ای نرخ سود گواهی سپرده را سالانه 24 درصد و معاف از مالیات اعلام و تصریح کرد: نرخ گواهی سپرده 20 درصد است، اما نرخ نرخ سود گواهی سپرده سکه پیش فروش 4 درصد بیشتر از این رقم در نظر گرفته شده است و سود گواهی سپرده هر سه ماه یک بار به دارندگان پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور روش دیگر را طراحی اوراق بی نام به صورت حواله سکه را دومین روش جایگزین تحویل سکه ذکر کرد و گفت: هر یک از این اوراق به منزله این است که دارنده آن مالک یک قطعه سکه بهار آزادی است که تا پایان سال جاری می توانند به شعب بانک ملی برای تحویل سکه مراجعه کنند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران افزود: در عین حال دارندگان این اوراق می توانند به ازای تحویل آن به شعب بانک ملی معادل مبلغ را که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، دریافت کنند.

کمره ای سومین روش تعیین شده توسط بانک مرکزی را خرید سکه از ثبت نام کنندگان دانست و افزود: افرادی که سکه را پیش خرید کرده اند، می تواند با مراجعه به بانک و تحویل آن، مبلغی را که روزانه از سوی بانک مرکزی تعیین و به شعب بانک ملی اعلام می شود، دریافت کنند.

وی با بیان اینکه قیمت سکه ها در حال حاضر در بخش اقتصادی بانک مرکزی در حال تعیین است و روز شنبه آینده اعلام خواهد شد، گفت: قیمتها براساس نرخهای روز خواهد بود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در مورد دلایل بانک مرکزی برای اعلام روشهای جایگزین تحویل سکه گفت: از آنجا که سالجاری، سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شده، تا حد امکان باید از توان نقدینگی در انجام امور کشور بهره گیری کنیم.

وی در مورد اختلالات ایجاد شده در سامانه پیش خرید سکه گفت: جلسه ای در این ارتباط با حضور مقامات بانک مرکزی برگزار و اقداماتی برای ارتقای این سامانه و افزایش کارایی آن انجام شده است. مشکلات این سامانه مرتفع شده و از روز شنبه مشکل خاصی نخواهیم داشت.

کمره ای در مورد قطع ثبت نام پیش فروش سکه عنوان کرد: سامانه اینترنتی سکه نهایی شده و اگر قرار باشد بانک مرکزی سکه پیش فروش کند، از طریق این سامانه اقدام خواهد شد.