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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

مهرآوران در گفتگو با مهر:

"مسیر انحرافی" فقط برای خنده نیست/ وقتی "غربت" نقطه اشتراک می‌شود

"مسیر انحرافی" فقط برای خنده نیست/ وقتی "غربت" نقطه اشتراک می‌شود

بازیگر نقش کوروش "مسیر انحرافی" تاکید کرد این سریال ممکن است لبخند، قهقهه یا خنده را به لبان مردم بیاورد اما کنجکاوی هنرمندانه‌ای که در آن وجود دارد نشان می‌دهد تنها برای خنداندن ساخته نشده‌است.

عزت‌الله مهرآوران درباره سریال "مسیر انحرافی" به خبرنگار مهر گفت: یکی از زیبایی‌های این سریال در جزیره‌ای غریب، پیدا کردن موقعیت‌های تازه و امکانات انسان‌هایی است که قبلا هیچ ارتباطی، جز مسافر هواپیما بودن، با یکدیگر نداشتند. آدم‌ها در این سریال یک نقطه اشتراک با هم پیدا می‌کنند: غربت!

وی افزود: بنابراین از نقطه شروع با مسئله انسان مواجه می‌شویم. انسانی که قبل از اتفاق سقوط هواپیما،‌ تصویری از همزیستی با دیگری را نداشته است.

بازیگر نقش کوروش درباره ژانر این سریال تصریح کرد: البته هر اتفاقی در زندگی می‌تواند از پتانسیل تراژدی برخوردار باشد و همچنین توانایی طنز و موقعیت‌های کمدی را نیز شامل شود اما این به نوع نگاه کارگردان بستگی دارد که چقدر انسان را درست تعریف می‌کند یا چطور او را در این حادثه‌ها قرار می‌دهد.

مهرآوران ادامه داد: حالا هم که بهار با خودش هیجانی زیبا می‌آورد، آدم‌ها مسافرت می‌کنند و در سفر به برخورد خود با دیگران می‌اندیشند.

وی در پایان اظهار کرد: در این سریال همه می‌توانند لحظاتی را بیافرینند که لبخند، قهقهه و خنده را به لبان مردم بیاورد. اما با کنجکاوی هنرمندانه "مسیر انحرافی" این سریال از نوع آثاری است که تنها برای خنداندن ساخته نشده. بلکه نشاطی توام با هیجان آدمها در موقعیت‌های مکانی را به مخاطب منتقل می‌کند.

کد مطلب 1581350

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