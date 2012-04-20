شناسایی 60 هزار بیسواد در هرمزگان/ ریشه کنی تا پایان برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آخوندی با اشاره به ماده دو بند شش مصوبه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: دولت باید با اجرای برنامه راهبردی سواد آموزی تا پایان برنامه چهارم توسعه باسوادی کامل گروه سنی 29 - 10 سال و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، باسوادی کامل گروه سنی 49 - 10 سال را محقق سازد.

آخوندی افزود: براساس پرسشنامه هدفمندی یارانه ها، هم اکنون تعداد بیسوادان موجود در بانک اطلاعاتی بیسوادان استان، 60 هزار و 629 نفر است که از این تعداد 40هزار و 328 نفر در مناطق روستایی و 20 هزار و 301 نفر نیز در مناطق شهری ساکن هستند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان، بیشترین آمار بیسوادی را در شهرستان بندرعباس با 15هزار و 546نفر و کمترین را در شهرستان پارسیان با یکهزار و 46نفر اعلام کرد.

آخوندی عملکرد سال گذشته سوادآموزی آموزش و پرورش استان را به دنبال تشکیل و استقرار معاونت سواد آموزی، در مجموع همه گروهای سنی 22 هزار و 556 نفر اعلام کرد و بیان داشت: نگاهی به عملکرد سواد آموزی استان از ابتداء تا سال 90 نیز نشان می دهد در این مدت بیش از 665 هزار و 778 نفر در امر جذب و آموزش دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم بزرگسال مشارکت داشته اند.

وی ادامه داد: آموزش تعداد 73هزار و 292 نفر در برنامه های آموزش پس از سواد در قالب گروههای پیگیر، خدمات مکاتبه ای، آموزش رسانه ای، کتابخانه سیار و آموزش تعداد 25 هزار و 27 نفر از کودکان در سنین مدرسه رو در طرح کودکان لازم التعلیم از دیگر اقدامات این دوره بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به رشد شاخص سواد در جمعیت شش سال و بالاتر نیز بیان داشت: این رقم از 32. 83 سال 1355 به 82.38 در سال 85 رسیده است که بر اساس آمار سرشماری استخراج شده است.

آخوندی همچنین با اشاره به کاهش فاصله درصد باسواد استان با میانگین کشوری، گفت: براساس سرشماری سال 85 استان 2.62 با میانگین کشوری اختلاف دارد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از گزارش خود به فعالیت ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز امسال اشاره کرد و افزود: برای نیل به هدف بزرگ پاسداشت نظام تعلیم و تربیت، حفظ حرمت فرهنگیان و ایجاد حداقل خدمات رفاهی و برخورداری از مکانی کم‌هزینه، موضوع ستادهای اسکان فرهنگیان به صورت جدی در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار گرفت که هر ساله شاهد ارتقاء کیفی و کمی خدمات در این بخش هستیم.

وی ادامه داد: در این راستا براساس اطلاعات ستادهای اسکان فرهنگیان در مجموع امسال 873 هزار و 514 نفر روز در دو هزار 550 کلاس اسکان یافتند که این میزان با نگاه تعداد خانواربه تعداد 100 هزار و 641 بوده است.

آخوندی گفت: خوشبختانه استان هرمزگان در بحث اطلاع رسانی رسانه ای فعالیت ستاد نوروزی با 94 خبر، رتبه اول کشور را به دست آورد.