نرم افزار ویژه تایپ خطوط باستانی در خوزستان طراحی شد

پرویز پور فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نرم افزار که برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده است با هدف عمومی سازی و آشنایی علاقمندان با فارسی باستان در قالب نرم افزار آوا نگار و میخی نگار پس از یک سال و نیم پژوهش و تدوین با اعتبار 80 میلیون ریال ساخته شده است.

پور فرخی افزود: این نرم افزار توانایی تایپ 11 خط باستانی شامل: آرامی بین النهرین، آرامی امپراطوری، اوستایی، پهلوی، فارسی میانه، تدمری، سریانی، سطرنجیلی، سغدی، مانوی و همچنین تایپ، ترجمه و تلفظ فارسی باستان (خط میخی) و امکان ذخیره و بازیابی کارهای انجام شده توسط کاربر با این نرم ‌افزار را به صورت جداگانه دارد.



وی تصریح کرد: نرم افزار آوانگار 8 که نسخه مشابهی ندارد در یادگیری فارسی باستان به علاقه مندان کمک خواهد کرد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان عنو ان کرد: در نرم ‌افزار آوانگار 8 مجموعه تصاویری از جاذبه های گردشگری استان خوزستان نیز در قالب یک گالری به کاربران ارائه خواهد شد.