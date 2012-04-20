687 کلاس درس نیمه تمام مشارکتی در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس با ارائه گزارش عملکرد خیرین استان اظهارداشت: مجمع خیرین استان با فعالیت در 11 شهر، عملکرد قابل تحسینی دارد که در کشور زبانزد است.

مدرس افزود: استان هرمزگان با 650 خیر که 422 نفر آن در داخل کشور و 228 نفر نیز در خارج از کشور فعالیت دارند،عملکرد درخشانی در نهضت مدرسه سازی دارد.

وی برگزاری 13 جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز، برگزاری دو جشنواره خیرین مدرسه ساز خارج از کشور در دبی، جذب موسساتی از جمله بانک ها و برخی شرکتها، مشارکت در طرح بزرگ کپرزدایی و ترویج طرح مدرسه به جای دیه که هرمزگان اولین استان در اجرای این طرح بود را از جمله این اقدامات برشمرد.

وی اضافه کرد: جذب تعداد 650 خیر مدرسه ساز در استان، مشارکت در ساخت بیش از یکهزار و 500 پروژه آموزشی و پرورشی، کسب رتبه اول تا پنجم در جذب میزان تعهدات خیرین در 13جشنواره، مشارکت در تامین تجهیزات مدارس و حمایت از دانش آموزانی که از مدارس خیری به دانشگاه راه یافتند به عنوان بخش دیگری ازعملکرد این جمعیت نوع دوست بوده است.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در ادامه با اشاره به نتایج عملکرد خیرین مدرسه ساز طی 13جشنواره گفت: خیرین در این راستا هزار و 478 پروژه به تعداد سه هزار و 650 کلاس درس را درکارنامه خود دارند که مبلغ هزینه شده 208 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است.

مدرس همچنین با اشاره به تعهد 40 میلیارد تومانی خیرین در سال گذشته، درصد تحقق آن را 75درصد عنوان کرد.

وی به وجود687 کلاس درس نیمه تمام مشارکتی در استان نیز اشاره و عنوان کرد: در این راستا در بهمن ماه سال 88 طرح ضربتی پایش پروژه های نیمه تمام مشارکتی انجام شد که جهت تکمیل آنها نیاز به اعتباری حدود 200 میلیارد ریال وجود داشت که در پایان سال 88 در دور سوم سفر استانی دولت مبلغ 60 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری مصوب شد که 80 درصد مبلغ فوق تخصیص داده شده است و جهت تخصیص مابقی اعتبار مزبور پیگیری لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر اعتبار مصوبه سفر، اداره کل نوسازی مدارس استان از اعتبارات ملی و استانی مبلغ 60 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری هزینه کرده است که برای تکمیل 250 کلاس درس نیمه تمام خیری اعتباری معادل 80 میلیارد ریال نیاز است.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس با تاکید بر اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری باعث ترغیب و تشویق بیشتر خیرین برای مشارکت در امر مدرسه سازی خواهد بود بر لزوم حمایت دستگاههای حاکمیتی در خصوص تکلیف دستگاهها، نهادها و شرکتهای متمکن جهت ورود به عرصه مدرسه سازی تاکید کرد و گفت: تحقق این هدف گام موثر و ماندگاری در جهت نوسازی فضاهای آموزشی استان خواهد بود.