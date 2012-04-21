سید حسین میرشفیع در گفتگو با مهر در خصوص افزایش کیفیت ساخت راه های روستایی، اظهار داشت: سال گذشته دوره تضمین راه های ر وستایی را از دو سال به 5 سال افزایش دادیم و اقدام این بخش باعث شد که بصورت نانوشته بین همه بخش های وزارت راه افزایش دوره تضمین راه ها به 5 سال انجام گیرد.

معاون نگهداری و ساخت راه‌های روستایی بابیان اینکه هم اکنون دوره تضمین راه ها به 5 سال افزایش یافته است، گفت: براساس بخشنامه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دوره تضمین همان دو سال است اما دوره تضمین ما در مناقصات 5 ساله تعیین می شود.

وی بابیان اینکه اواخر سال گذشته توافقاتی با بیمه داشتیم که پیش نویس این توافقنامه تهیه شده است، بیان کرد: براساس این توافقنامه دوره تضمین راه‌های روستایی را به 10 سال می رسانیم؛ به این معنا که هر پیمانکاری که قراداد می بندد موظف است بیمه نامه ای را تنظیم کند که براین اساس تا 10 سال آینده کیفیت راه ساخته شده را تضمین خواهد کرد.

میرشفیع این اقدامات را اهرم های جبران خسارت دانست و گفت: اگر بنا باشد که از همان ابتدا اجرای یک پروژه به خوبی انجام گیرد باید اقدامات دیگری مانند کنترل مواد اولیه را هم در دستور کار قرار داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه کیفیت آسفالت در کارخانجات استان تهران کم است، فزود: در همین راستا بخشنامه‌ای برای کنترل کارخانجات آسفالت در 5 فرودین ارسال شد تا تمامی آسفالت‌ها از مبدا کنترل شوند، همچنین تجدید ارزیابی در پیمانکاران صورت می گیرد که تعداد پروژه های آنها بیش از حد مجاز نباشد.

وی تصریح کرد: اقدامات دیگری که برای کنترل کیفیت لازم است در اوایل فرودین بخشنامه شده است و برنامه اصلی ما هم در سال جاری باتوجه به اینکه بودجه افزایش چشمگیری نداشته است و قراردادهای جدیدی هم نمی بندیم، توجه بیشتر بر کیفیت کار است و پیش بینی می شود که امسال کیفیت راه های روستایی افزایش پیدا کند.